Les tendances mode pour les enfants: notre dossier

On oublie donc la règle du rose pour les filles et du bleu pour les garçons. Encore plus que pour leurs aînés, les petits peuvent tout se permettre: des couleurs chatoyantes, des imprimés extravagants et des matières confortables.

Comme toujours dans le domaine de la mode, les catalogues des grandes marques dictent les tendances. Depuis une dizaine d’années, les marques de prêt-à-porter "de luxe" ont en effet bien saisi le filon.

Chloé, Marc Jacobs et Kenzo ont ainsi lancé leur gamme pour les fillettes en 2007. Deux ans plus tard, c’était au tour d’Hugo Boss et Jean Paul Gaultier, suivis par Paul Smith qui relançait en 2010 sa ligne Paul Smith Junior, arrêtée en 2000. Dior et Agnès b., font, quant à eux, office de précurseurs avec des lignes enfants qui existent depuis 1967 pour le premier et 1982 pour la seconde.

Heureusement, on retrouve toutes ces tendances chez les marques plus abordables financièrement. Elles s’inspirent, comme pour les adultes, des idées créatives des maisons de haute couture. Mais elles n’occultent pas, cependant, l’aspect pratique avec des vêtements amples, pensés pour ne pas entraver les mouvements.

4 tendances printemps-été

Des couleurs

Le printemps et l’été invitent particulièrement à porter des couleurs. Deux grandes tendances se dessinent pour les petits: les teintes pastel et les couleurs vives. On retrouve donc des tons apaisants, doux et lumineux aux côtés du rouge fraise, du vert olive, du jaune citron et de l’orange mandarine. On voit aussi du bleu, déjà présent lors de la saison dernière.

Pour les sorties à la côte ou les journées plus venteuses qu’on connaît encore en ce début de printemps, le ciré jaune, copie conforme de celui pour adultes, est plus que jamais recommandé.

Des imprimés

L’œil des enfants est invariablement attiré par les motifs. Les créateurs de vêtements en profitent donc pour sortir des collections qui regorgent d’imprimés. Les rayures sont de la partie cette année. Multicolores, elles s’imposent sur les robes, les jupes, les shorts et même les chaussettes. Les imprimés végétaux, essentiellement tropicaux, font également partie de la garde-robe des petites filles et petits garçons. Des jungles verdoyantes, repaires de léopards, serpents, toucans s’impriment sur les tee-shirts, robes et shorts. On retrouve aussi les fleurs pour un look bohème ainsi que les motifs à carreaux.

Du confort

Les vêtements pour enfants ont toujours été conçus dans des matières confortables. Comme pour les adultes, les créateurs misent de plus en plus sur la tendance sportswear.

Chez les garçons, les pulls à capuche porteurs de messages continuent à séduire. Le polo refait également surface.

Du côté des filles, la robe en molleton (tissu en coton, doux et élastique), avec ou sans capuche, mais aussi les pantalons de jogging ornés de sequins ou d’imprimés cœurs font fureur. On opte aussi pour les robes en lin, amples et naturellement froissées, ainsi que les combinaisons en gaze de coton et les jupes en tulle.

Des accessoires

Les écharpes, gants et bonnets sont maintenant rangés dans les placards. C’est donc l’heure de sortir les accessoires d’été. Le sac banane, déjà revenu en force dans la garde-robe des femmes, fait son incursion chez les petits garçons. On retrouve également le bob, longtemps perçu comme ringard mais qui retrouve une nouvelle jeunesse.

La casquette, elle, reste indispensable et tendance pour jouer au soleil.

Côté chaussures, même chose que chez les adultes, les sneakers sont indétrônables. Les espadrilles en toile assorties à un short peuvent aussi être envisagées.

Aux couleurs de la Belgique

Des vêtements réversibles, en passant par les lignes intemporelles ou les collections à la pointe de la mode, de nombreuses marques belges habillent les enfants. Petit tour d’horizon.

Aux côtés des institutions comme Buissonnière, on trouve un bon nombre de marques belges qui proposent des collections enfants. Créée par Patrick Van Heurck en 1989, la marque Bellerose a lancé sa première ligne pour enfants en 2002. Elle propose des robes, shorts et blouses décontractés, dans des couleurs douces, avec des motifs dont raffolent les plus jeunes.

Ces dernières années, de nouvelles marques destinées uniquement aux enfants ont vu le jour sur notre territoire. Elles développent souvent des concepts innovants, en lien avec les préoccupations des parents d’aujourd’hui. Bonjour Maurice, par exemple, propose des vêtements réversibles. Soit deux tee-shirts pour le prix d’un! Comme il n’y a pas ni coutures ni étiquettes, ces vêtements sont confortables. Les enfants peuvent, en plus, s’habiller seuls plus facilement puisqu’il n’y a ni endroit ni envers. Pour couronner le tout, toutes les pièces sont produites en respectant l’environnement et sont non genrées.

Les préoccupations environnementales sont également au centre de Bonnie & the gang, une marque de vêtements intemporels conçus à la main, en Belgique.

Créée en 2000, Maan développe quant à elle des collections aux imprimés exclusifs et aux formes graphiques inédites. De quoi s’habiller pour les événements où il faut être chic sans être coincé. C’est également le cas de Morley dont les pièces décontractées mais classe conviennent aussi bien à la vie de tous les jours qu’aux moments de fête. Filou & Friends habille également les 0-18 mois et les 2 à 10 ans. Pour le printemps-été 2022, c’est la fête aux tons pastel et aux imprimés frais et rigolos.

Mode durable

Comme dans la mode pour adultes, les marques de vêtements pour enfants prennent le pli de la durabilité et de l’écoresponsabilité.

Nixnut

Cette marque créée par deux sœurs néerlandaises s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans. Les couleurs sont neutres et les vêtements fabriqués au Portugal, dans des tissus naturels et durables.

Détail pratique: on trouve sur le site internet des conseils des deux créatrices pour bien assortir les vêtements.

Frankie & Lou

Leurs vêtements sont fabriqués selon les normes du label Oeko-tex qui certifie les qualités sanitaires et écologiques des textiles. Frankie & Lou développe des basiques colorés et des pièces au style minimaliste. Ils ont également mis en place un programme de collecte de vêtements pour leur donner une seconde vie.

Guapoo

Celle-ci est allemande et habille les bébés et enfants jusqu’à 5 ans. L’idée est de proposer des vêtements qui se portent toute l’année. Il n’y a donc pas de collection particulière mais des pièces intemporelles. Les couleurs sont neutres: beige, gris foncé, taupe, avec de petits motifs minimalistes.