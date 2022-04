Cinq recettes avec des asperges - Quel est votre profil alimentaire? - La Belgique, l’autre pays du gin: découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Une audacieuse jolie jeune fille par Marie-Alice PONTUS

Si parfois, il joue à cache à cache avec nous, il faut bien dire une chose: le soleil a fait son retour. Et même si, un petit pull nous rappelle qu’en avril, il ne faut se découvrir d’un fil, on peut le dire le printemps est bien là.

Mais quel bonheur de pouvoir à nouveau se promener dans nos jardins. De découvrir que nos arbres virent au vert et que les fruitiers débordent de fleurs. Et ce constat, on peut le faire aussi sur les étals de nos marchés.

Cette semaine, d’ailleurs, c est une bien jolie jeune fille qui a tapé dans mon œil de cuistot. Avec sa silhouette fine, ses jolies gambettes, et ses belles couleurs, elle fait tourner toutes les têtes au printemps. Qu’elle soit à l’anglaise, en charlotte, ou en velouté, la belle des champs a de quoi nous séduire avec ses beaux atouts d’autant que la coquine aime les mariages surprenants.

Vous l’avez compris, cette semaine L’Avenir vous invite dans l’univers de l’asperge avec des recettes audacieuses qui risque de vous faire perdre la tête…

Bon appétit.

RECETTES

Cinq recettes avec des asperges

Le printemps, c’est enfin la saison des asperges! Choisissez-les plutôt fines et bien fermes. Vertes ou blanches? À vous de voir. Les asperges blanches ont un goût plus doux. Avec les vertes on peut se passer de la corvée de l’épluchage.

