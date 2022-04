Citron, vin: attention danger

Alfredo Tancredi travaille pour la société Pierre Bleue Belge à Soignies, où l’on est spécialisé dans la production et la commercialisation de ce matériau depuis 300 ans. Il nous livre ses conseils pour en prendre soin. "L’une des caractéristiques de la pierre bleue est qu’elle n’est pas poreuse du tout. Elle ne risque donc pas de se décomposer au contact de l’acide. Cependant, elle y reste sensible et aura, à son contact, une réaction. On évite donc d’utiliser de l’eau de javel pour la nettoyer si l’on ne veut pas qu’elle change d’aspect, car, dans ce cas, elle s’éclaircira. Il faut aussi être prudent avec le vin et le citron, par exemple, surtout si la pierre bleue est utilisée comme table ou plan de travail. Sur une finition sombre, on risque de voir apparaître des taches blanches."

Mais un accident est vite arrivé. Dès lors, pour éviter les déconvenues, il est conseillé d’entretenir la pierre avec de l’huile de lin, régulièrement.

"Ça rend le matériau plus sombre mais ça permet également de le protéger. Il existe aussi des produits spécifiques qui vont déposer une fine pellicule de protection en prévention." Si cela n’a pas été fait et que la tache est déjà là, Alfredo Tancredi conseille de repasser à l’endroit souillé plusieurs fois avec de l’huile de lin pour enlever la tache. Idem lorsqu’on constate une griffe sur la pierre bleue.

Pour le nettoyage des sols

"Le nettoyage à l’eau ne pose aucun souci, aussi avec un savon à l’huile de lin pour qu’elle garde son aspect d’origine. Les taches ou griffes éventuelles seront moins problématiques car elles vont naturellement disparaître au fur et à mesure des nettoyages et de la patine va apparaître. Par contre, il ne faut pas nettoyer à l’eau tout de suite après la pose. Il est nécessaire d’attendre un bon mois pour que l’eau se soit complètement évaporée."