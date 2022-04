La passion des vins de soif, au caveau «Les Fruits de la passion» à Thorembais-les-Béguines

Mais avant leur rencontre, récente, l’aventure de ce caveau a commencé dans une étable, louée au fermier José Debroux à Malèves-Sainte-Marie-Wastines, pas très loin de Perwez. C’est là que Vincent Damien a commencé à vendre du vin, au début des années 90.Graphiste de métier, il a découvert, tout à fait par hasard, les vins naturels, dans le Massif central, en Auvergne." À l’époque, personne ne parlait du bio, et encore moins des vins naturels.J’ai eu la chance de découvrir ces vins artisanaux avant tout le monde.Mon histoire ne s’est pas construite par opportunisme.D’ailleurs, au début, quand j’ai commencé à vendre des vins bio et naturels, il n’y en avait jamais assez pour répondre à la demande."

Cacher les étiquettes

Pendant treize années, en privilégiant la discrétion, Vincent se fait une jolie réputation, et tout cela uniquement par le bouche-à-oreille.Avec le recul, aujourd’hui, on peut écrire qu’il est le précurseur dans la vente de vins bio, biodynamiques et nature.

" Au début, il ne fallait surtout pas parler de vin bio au client.Parfois, on cachait les étiquettes lors des dégustations pour ménager les susceptibilités de certains.Il faut dire que dans les années 90, élaborer des vins de ce genre, cela restait fort aléatoire.Mais depuis le passage de témoin entre les générations des vignerons, la réflexion n’est plus la même.C’est plus facilement gérable, aujourd’hui.Les vignerons savent mieux ce qu’il faut faire ou pas pour réaliser des vins sans sulfites ajoutés, avec le moins d’intrants possibles, des levures naturelles."

Après treize ans dans son étable, Vincent Damien voit les choses un peu différemment.Il installe donc son caveau sur la chaussée de Charleroi, àThorembais-les-Béguines." Dans une maison bourgeoise que j’ai désacralisée pour ne pas effrayer la clientèle, sourit Vincent. De toute façon, l’étable était devenue trop petite et cela manquait vraiment de confort pour l’accueil.Mais j’ai fait tout cela sans prétention, j’ai toujours aimé partager cette passion pour le vin, le fromage et le saucisson, mes trois fruits de ma passion." Ce qui a finalement donné le nom au caveau, tout simplement signalé par un petit panneau en bord de chaussée.

Cela fait donc 25 ans que Vincent déniche, découvre des vins fous et curieux qu’il partage, conseille.

Tournée d’adieu

Le caveau compte 400 références, dont 80 cuvées sans sulfites.Des vrais vins de vignerons que Vincent connaît tous. Mais voilà, cette belle page de sa vie passionnée, l’homme a décidé de la tourner.Et en guise de tournée d’adieu, il a choisi de passer le flambeau à Stéphane Fischer.Cela tombe plutôt bien car ce Parisien, son nouvel ami, a bossé dans le show-biz pour avoir convoyé pas mal de pop stars. Cette vie trépidante, Stéphane, désormais installé dans le Brabant wallon, a décidé de la réorienter. Et sa rencontre avec Vincent n’a finalement été qu’un facteur déclencheur qui a très vite débouché sur une passation de pouvoir des mêmes passions.

Pour clore cette belle page et acter ce passage de témoin, le caveau Les Fruits de la passion organise, ces samedi 23 avril, de 14h à 18h, et dimanche 24, de 11h à 17h, une dégustation des vins en compagnie d’une douzaine de vignerons qui, comme eux, sont passionnés par les vins fous et spirituels.Le dimanche, à midi, ils proposeront même un spectacle équestre, mis sur pied par l’académie équestre Reda, leur voisin. Il y aura bien sûr moyen de se restaurer sur place, avec quelques beaux fromages et saucissons, tout aussi spirituels que les vins proposés à la dégustation.