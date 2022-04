«Le vin bio, c’est 40% de travail en plus»

Dans la vigne aussi, le bio avance ses pions, reprenant déjà 12% du vignoble total du département. Au Château Nadal Hainaut (Le Soler), on s’y est mis en 2010. Une révolution pour cette famille de vignerons active depuis six générations, avec une première vigne (du carignan) plantée en 1910.

«L’ancien est en paix avec le moderne»

"Commercialement, il y avait une demande, souligne Jean-Marie Nadal, à la tête d’une enseigne établie dans un ancien monastère. J’ai eu des soucis de santé, quelques employés aussi. Cela a également poussé à la transition. On ne pouvait pas continuer comme cela. Comme je le dis souvent, être vigneron, c’est être à l’écoute de la vigne, de la terre et du vent. Depuis notre conversion au bio, qui est aujourd’hui totale, nous avons observé le retour de certaines espèces sur le domaine. C’est pour moi une belle réussite. Tout comme j’apprécie de voir qu’actuellement, un viticulteur sur quatre environ pense et travaille comme nous. Ce n’est pas évident car j’estime que notre façon de faire actuelle nous demande 40% de travail en plus par rapport à avant. Car c’est l’humain qui doit remplacer les machines."

Sur un domaine de 115 ha, dont plus du tiers consacré à la vigne, il y a toujours à faire en matière de biodiversité. On garde l’ancien (certains platanes ont plus de 200 ans d’âge dans la propriété) et on modernise également. Comme pour cette nouvelle cuverie qui "apporte un souffle nouveau à une longue tradition vigneronne", souligne Jean-Marie Nadal, qui insiste: "L’ancien est en paix avec le moderne, tant qu’ils vont tous les deux vers la vie."

Vendange à la main

Tant qu’on en est à parler d’ancien, cap sur un autre vignoble bio du département. Le Château de l’Ou, à Montescout, propriété de Séverine et Philippe Bourrier. Environ 140000 bouteilles par an, dans le bio depuis 1998, "ce qui fait de nous des pionniers dans la région" , indiquent-ils fièrement.

Dans ce lieu qui tient son nom des Templiers, on a directement opté pour le bio dans le travail des cépages et des raisins. "La vendange se fait exclusivement à la main, précise aussi Philippe Bourrier. Nos équipes de vendangeurs ont été formées à cueillir les grains selon nos exigences de qualité. Tout le processus vise à ce que les fruits ne soient pas abîmés."