Enfants: faut-il leur donner de l’argent de poche?

À partir de quand commence-t-on à parler d’argent avec nos enfants?

On en parle depuis toujours. Déjà très jeunes, les enfants demandent quelque chose au magasin. Acheter fait référence au fait que les choses coûtent et qu’il faut effectuer des choix. Très tôt, ils reçoivent un sou au passage de la petite souris ou pour faire un tour en carrousel.

Y a-t-il un âge pour recevoir de l’argent de poche de façon régulière?

Selon moi, c’est intuitif. Il n’y a pas de règle, cela dépend des valeurs d’une famille. Certains parents estiment qu’introduire cette pratique trop tôt va à l’encontre de leur conception. Pour d’autres, la valeur de la responsabilisation est très importante. On va, par exemple, mettre en place une cagnotte avec ce que l’enfant reçoit aux fêtes afin qu’il puisse faire un choix en prenant conscience qu’une console de jeux, par exemple, coûte très cher.

L’argent reste un sujet délicat dans notre société.

Aux États-Unis, vous pouvez demander sans problème aux gens combien ils gagnent. Ici, il y a une certaine pudeur. Les enfants n’ont aucune idée de ce que gagnent leurs parents. Mais les événements extérieurs, comme la guerre en Ukraine et la hausse des prix, font qu’on est presque obligé de mettre ça sur la table. Les habitudes doivent changer et il faut en parler.

Quels conseils donner aux parents?

L’argent de poche permet de préparer à la vie d’adulte, on apprend à gérer un budget, on est conscient de ce que coûtent les choses. Mais cela dépend de la personnalité de chaque enfant. Certains sont plus responsables que d’autres.On peut ne pas mettre en place les mêmes règles pour ses enfants: donner au compte-gouttes pour l’un et un plus gros budget pour l’autre. Le principe de justice vaut moins que celui d’équité.

Quelle somme prévoir?

Selon qu’il s’agisse juste d’argent de poche ou que le montant serve à payer des vêtements, des sorties… le budget doit être fonction de ce qu’on délègue à l’enfant. Si on voit qu’il s’en sort bien, on peut élargir son autonomie. Dans certaines familles, il y a un rituel de passage, vers 12 ans, où on va à la banque ouvrir un compte et prendre une carte, qui permet à l’enfant de marquer le coup. L’important est de savoir pourquoi on le fait plutôt que quand.