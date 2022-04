Comment faire fuir les taupes qui envahissent nos jardins? (vidéo)

Des odeurs qu’elle n’aime pas?

Si la taupe est quasiment aveugle, elle compense ce handicap par un odorat d’une efficacité redoutable. Pour la faire fuir, vous pouvez donc enfouir le plus profondément possible dans la galerie une gousse d’ail quelque peu broyée. La litière de chat usagée, une litière totalement biodégradable bien entendu, versée dans les galeries va aussi éloigner rapidement l’animal. Moins connue est cette technique qui consiste à enfouir des poils de chien (un toiletteur sera heureux de vous en fournir) dans les galeries. Pour la taupe, ces poils ont une odeur de prédateur et donc elle fuit l’endroit.

Mais encore…

En vous promenant vous aurez sans doute déjà aperçu des «champs» de bouteilles plastiques dans des jardins. En fait ces bouteilles sont placées au sommet de tiges, soit en métal soit en bambou, et, avec le vent, ces bouteilles vont bouger et provoquer de légères vibrations qui dérangent la taupe. Idem avec la tondeuse, un engin que le petit animal déteste à cause des vibrations transmises au sol, mais aussi du bruit. Si vous optez pour un appareil à ultrasons vérifiez bien que les fréquences sonores se situent entre 300 et 500 Hz.

Que ne faut-il surtout pas faire?

Sur internet, les remèdes pour «lutter» contre les taupes sont nombreux, mais attention, ils sont loin d’être recommandables. Nos grands-parents, par exemple, plaçaient des boules de naphtaline dans les galeries. À oublier! La naphtaline est interdite à la vente parce que très dangereuse pour l’environnement, mais aussi potentiellement cancérigène. Pas question non plus de verser de l’essence ou de l’huile de vidange dans les galeries, c’est une évidence. Certaines personnes relient le pot d’échappement de leur voiture à une galerie de taupe pour les asphyxier: c’est le meilleur moyen de tuer toute la vie présente dans le sol!

