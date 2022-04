©© SEP

Mais quelle bonne idée a eue Stéphane Bern! Il délaisse – provisoirement – les têtes couronnées pour s’intéresser au parcours d’une femme pas comme les autres: Jeanne de Belleville.

Mariée – par amour et c’est assez rare au XIV pour le souligner – avec ­Olivier, la châtelaine voit son univers s’écrouler ­lorsque son âme sœur est exécutée par le roi de France. On le soupçonne de trahison et sa tête est exposée.

Voilà Jeanne de Belleville privée de ses ­titres et possessions. Une injustice qu’elle va ­combattre, d’abord sur la terre et surtout sur la mer où elle harcèle et détruit les navires de commerce français.

Aveuglée par la rage, elle devient un pirate ­sanguinaire, surnommée “la Lionne sanglante”.

2. Mardi 26 avril – Médicaments: les profits de la pénurie (Arte, 20h55)

En Europe, la pénurie de médicament a été multipliée par 20 en vingt ans. À l'hôpital, trouver des médicaments manquants est devenu une activité chronophage.

Trois causes expliquent l’absence d’un médicament en pharmacie. Son indisponibilité réelle, l’arrêt de sa commercialisation ou un problème de distribution.

Résultat: il y a environ un bon millier de références constamment indisponibles en Belgique, des comprimés comme le Perdolan aux anti-inflammatoires en passant par des pommades nasales.

En Europe, les pénuries de médicaments ont été multipliées par vingt en vingt ans et aucun laboratoire n’est épargné.

Ce documentaire dévoile comment l’industrie pharmaceutique privilégie la production de médicaments innovants et donc plus rentables et le ­lobbying qu’elle exerce sur les gouvernements pour conforter sa position.

3. Mercredi 27 avril – Le procès du 36 (France 2, 22h45)

Un procès en appel est en cours.

En 2014, après avoir sympathisé avec des policiers dans un pub, Émilie, une touriste canadienne, accepte de les suivre pour une visite nocturne du 36, quai des Orfèvres. Elle en ressortira une heure plus tard et dénoncera un viol.

Deux hommes seront poursuivis suite aux analyses ADN.

Face à la justice, la jeune femme déclarera qu’elle pensait “être en sécurité dans un commissariat” tandis que l’un des accusés admettra des actes sexuels mais sans contrainte. Ils seront condamnés à sept ans de prison mais ont fait appel de la décision (le procès est en cours).

Des faits sur lesquels revient Ovidie, l’ancienne actrice porno et militante féministe. L’occasion de revenir sur la question cruciale du consentement.

4. Jeudi 28 avril – Celle que vous croyez(La Trois 22h20)

Juliette Binoche usurpe l’identité d’une jeune femme sur les réseaux sociaux.

Ce portrait en creux d’une femme qui tente de se faire passer pour une autre ­semble multiplier les points de vue (dangers des réseaux sociaux, difficulté d’accepter l’âge ou encore peur de l’abandon) et donner à son récit la sensation d’un film à thème.

Mais Safy Nebbou parvient à rendre haletante son adaptation du roman éponyme de Camille Laurens, grâce à la pertinence de son regard et au solide duo Binoche/Civil.

La bande-annonce de «Celle que vous croyez»

5. Vendredi 29 avril – Cabin Fever (Tipik, 23h05)

Le gore est à tous les étages dans «Cabin fever».

Isolés au fond des bois dans une cabane, des étudiants sont la proie d’un virus particulièrement tueur. Slasher de série Z, Cabin est un film pour amateurs de “trip tease”, de boyaux et d’organes bien sanguinolents. Et à propos d’organes, il faut avoir l’estomac bien accroché pour supporter les 30 dernières minutes de ­cette pochade horrifique forcément prévisible (ça dézingue à tour de bras mais il reste toujours un rescapé dans ces “films de survie”, c’est la loi du genre), où le ­réalisateur, n’y tenant plus de se plier au devoir de suggestion, lâche, déverse la sauce tout d’un coup. C’est tellement gros qu’on dirait une bonne blague d’étudiant potache, bien décidé à remporter le prix de “la plus dégueulasse”. Et dans le genre, c’est plutôt réussi!

La bande-annonce de «Cabin fever»