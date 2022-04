On a testé la Citroën e-C4: 15/20 pour notre spécialiste

Par rapport à sa grande sœur C5 X hybride et de sa suspension qui lui confère un confort type "tapis volant", il faut bien avouer que la e-C4 n’est pas loin du compte. Tant s’en faut même! On aurait tendance à croire le "tapis volant" d’autant plus doux et discret qu’il s’assortit du silence électrique.

Si cette notion de "silence vert" a souvent été utilisée à tort et à travers, vu que la plupart des voitures électriques que nous avons essayées jusqu’ici produisent, à partir de 40 à l’heure, des bruits de roulement identiques à ceux d’une voiture thermique au moteur correctement isolé, il convient de préciser que, là aussi, les constructeurs réalisent aujourd’hui des prodiges.

Un rien pataude

La douceur de marche électrique et l’efficace discrétion des suspensions à butée hydraulique produisent tout le confort de cette e-C4, le confort d’une vraie Citroën, rappelant les anciens modèles (DS, CX, XM et même GS) qui ont fait la renommée de la marque au double chevron.

Les batteries, situées dans le plancher, n’empiètent pas trop sur le volume intérieur, sachant quand même que, à l’arrière, les plus grands, s’ils disposeront de suffisamment de place aux jambes, devront sans doute rentrer un peu la tête dans les épaules vu la ligne de toit fuyante de la voiture. Le coffre, lui, ne perd que 25 litres par rapport au modèle thermique. Question comportement routier, on ne peut évidemment pas tout avoir: la douceur et le confort "wattés" que l’on appréciera en ville, voire sur autoroute, ne feront pas de miracles, en conduite dynamique, sur les routes sinueuses de campagne. Et la direction très légère – trop ou surassistée dirons-nous – n’assure pas un toucher de route vraiment rassurant. Bref, l’e-C4 se montre un rien pataude, voire paresseuse, quand on la maltraite un peu. Mais que voulez-vous, la conduite à la cravache, ce n’est pas du tout son genre…