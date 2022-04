Mode: comment trouver la couleur qui vous va le mieux

Formée par l’Oréal, elle a appris à mettre en valeur n’importe quelle silhouette, mais également n’importe quelle carnation. " C’est ce qu’on appelle la colorimétrie , explique Sophie Rivière. Il s’agit de trouver la palette de couleurs qui nous va le mieux. Il en existe quatre différentes qui se déterminent selon des tons chauds ou froids et leur intensité. Une personne ne peut correspondre qu’à une seule palette. "

Dans cet ordre d’idées, on considère que le doré et l’argenté ne conviennent pas aux mêmes profils, tout comme l’orange et le fuchsia, le marron et le noir, ou encore le blanc et le beige.

Une découverte de soi à travers la couleur

Il arrive bien souvent qu’en matière de couleurs, nous suivions les tendances du moment ou les tons neutres comme le noir et le blanc. Pourtant, ces habitudes ne seraient pas les meilleures pour nous sublimer. " Beaucoup ne connaissent pas l’ensemble les couleurs qui pourraient leur convenir. C’est pourquoi la recherche de sa colorimétrie prend en général entre une heure et demie et deux heures. C’est une véritable analyse ", prévient la conseillère en image.

Pour réaliser cette étude, Sophie Rivière laisse ses clientes se découvrir par elles-mêmes. " Lorsqu’on appose les foulards de tons différents et d’intensités diverses, en général les personnes trouvent d’elles-mêmes les teintes qui les mettent en valeur. Cependant, ce n’est pas si simple car parfois cette découverte peut être déstabilisante. Les couleurs qui nous vont le mieux ne sont pas toujours celles que nous préférons. Certaines peuvent même nous évoquer de mauvais souvenirs, des couleurs imposées à l’école, par exemple. L’analyse de la colorimétrie peut faire ressortir beaucoup de sentiments, de souvenirs intimes. Il arrive même que parfois, pendant l’expérience, on verse une petite larme. "

N’abandonnez pas si vite votre petite robe préférée

Néanmoins, ce n’est pas parce que votre palette de couleurs ne comprend pas vos couleurs préférées qu’il faut les abandonner radicalement. Le noir et le blanc faisant partie de la même palette, seules certaines personnes devraient en porter? Bien sûr que non. " La colorimétrie ne concerne que ce qui se porte près du visage: les hauts, les bijoux, les foulards, le maquillage, la couleur des cheveux… En bas, vous pouvez porter n’importe quelle couleur. Pour le haut, il suffit parfois d’accessoiriser. Sur une petite robe noire par exemple, on peut porter un blazer d’une couleur de notre palette, des boucles d’oreilles, un collier. N’abandonnez pas vos robes préférées! La colorimétrie permet avant tout de se sentir mieux et de prendre confiance en soi ", assure Sophie Rivière.

La méthodologie de Sophie

©EdA

Pour découvrir la colorimétrie d’une personne, Sophie Rivière s’intéresse beaucoup à sa personnalité. " Pour mieux la cerner, je commence l’expérience par un questionnaire pour connaître ses coloris préférés et ses habitudes vestimentaires. "

Ensuite, Sophie rentre dans le vif du sujet: l’analyse.Celle-ci nécessite une certaine préparation. " Il faut neutraliser les couleurs qui peuvent influencer l’analyse. Je masque donc la tenue par un drapé blanc et j’efface grâce à un bandeau blanc également la couleur des cheveux si ceux-ci ne sont pas naturels. Je demande aussi aux clientes d’être démaquillées. Enfin, pour parfaire cette étape, une lumière naturelle est essentielle ", explique Sophie Rivière.

Une fois le visage entouré de blanc, place aux couleurs. Sophie appose différents foulards colorés sous le visage pour visualiser les premières tendances. Elle commence par le doré et l’argenté, le fuchsia et l’orangé, puis le vert prairie et le vert émeraude. " Sur ces trois comparaisons, il y a au moins une couleur avec laquelle la cliente voit qu’elle est davantage mise en valeur ", témoigne la spécialiste.

La palette de couleurs ainsi déterminée, il est temps de (toutes) les essayer: grâce à la multitude de foulards colorés que Sophie possède dans sa mallette, on peut découvrir les couleurs du nuancier qui nous plaisent le plus. " Certaines personnes apprécient parfois des tons qu’elles n’auraient jamais osé porter avant l’expérience ", assure Sophie.

Pour permettre d’appliquer ses conseils, Sophie offre à ses clientes le nuancier de la colorimétrie. " C’est mon petit cadeau. Il peut être très utile de l’avoir dans son sac quand on fait du shopping pour repérer les pièces qui nous vont le mieux. "