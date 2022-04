La plongée sous-marine: un vrai sport-passion qui se pratique aussi chez nous

" Souvent, les gens apprennent à plonger en Belgique avec, dans la tête, l’idée de pouvoir aller plus tard ailleurs, dans des eaux chaudes et transparentes, avec des tas de poissons de toutes les couleurs, constate-t-il. C’est normal, nous n’avons aucun souci avec cela. Surtout lorsque l’on voit que beaucoup accrochent à ce que l’on propose ici. Chez nous, à Esneux, des journées avec 200 plongeurs sur le site ne sont pas rares."

À partir de 8 ans

L’idée vous tente? Des essais sont possibles. "Les conditions d’accès ne sont pas infranchissables, rassure Pierre-François Velden. Vous devez avoir plus de 8 ans (l’âge où, semble-t-il, l’enfant peut dissocier la respiration par le nez de celle par la bouche, NDLR) et vous devez savoir nager 100 m au minimum. Vous prenez rendez-vous et vous aurez droit à une initiation avec l’un de nos 120 moniteurs."

À partir de là, si l’élève accroche, tout un système de progression l’attend. Un peu comme pour le ski avec les flocons, les étoiles… Toujours dans l’idée d’aller plus loin, d’aller plus bas, il vous sera possible, au fil d’évaluations, de tests et d’examens, de monter dans les gammes.

Une bulle de sérénité

"Avec comme maître mot la sécurité, insiste Pierre-François Velden. La première règle dans le monde de la plongée est qu’on ne plonge jamais seul. On exclut les têtes brûlées. C’est primordial. Après, lorsque le plongeur s’affirmera, il retrouvera un monde doté d’une belle et saine mentalité, où tout le monde est là pour les autres. Notre public? De tout, franchement. Chez nous, c’est deux tiers d’hommes pour un tiers de femmes. L’âge? Des enfants à partir de 8 ans, jusqu’à notre doyen qui en a 80. Tous viennent chercher le calme, la sensation de liberté apportée par le fait d’être porté par l’eau. La sérénité, en fait…"

Où trouver un spot?

©edouarrr – stock.adobe.com

Si l’on vous demande de citer quelques lieux enchanteurs de plongée sous-marine dans le monde, vous devriez y arriver sans trop de problèmes. Les émissions télés et les magazines de voyage consacrés au sujet ne manquent pas. Et les belles images vues à l’occasion restent dans un coin de la mémoire.

Sera ainsi fréquemment évoquée la mer Rouge du côté de l’Égypte, avec des eaux chaudes quasi tout au long de l’année. La lumière des Maldives, Bali, le Soudan, les cénotes du Yucatán (Mexique). Plus proche de nous, le sud de la France, avec le Lavandou, les calanques du côté de Marseille ou de Cassis, la Corse…

Par contre, dès qu’il s’agit de revenir intra-muros, en Belgique, c’est plus difficile. "Chez nous, les grosses carrières les plus fréquentées sont Vodelée (Dinant), Rochefontaine (Philippeville), Barges (Tournai) et La Gombe (Esneux) , énumère Pierre-François Velden. Je citerai encore le Nemo 33, à Uccle, qui est une structure artificielle, un grand puits de 33 m de profondeur. Intéressant pour l’initiation, mais moins dans la répétition, sauf si vous aimez compter les petites dalles de carrelage. Enfin, on notera encore un site à Beringen, dans un ancien charbonnage, où les plongeurs évoluent dans une eau à 24-25 °C, au milieu de multiples poissons."