Que planter à côté des rosiers: les conseils de notre spécialiste

Peut-on insérer des vivaces dans la roseraie?

Nombre de plantes vivaces peuvent prendre place parmi les rosiers. Les lavandes sont même d’excellentes compagnes pour la reine des fleurs puisqu’elles ont le pouvoir de limiter les attaques de pucerons tout en augmentant légèrement l’intensité du parfum des roses. Parmi les géraniums vivaces, nous porterons notre choix sur le Geranium xcantabrigiense, un excellent couvre-sol qui ne dépasse guère les 30 cm tout en s’étalant sur plus de 60 cm. Son feuillage est aromatique et ses fleurs d’un beau rose violacé. Le cultivar «Biokovo» est encore plus beau. Les armoises décoratives font aussi sensation parmi les rosiers arbustifs et de penser ici à l’Artemisia «Powis Castle» ou encore à l’Artemisia ludoviciana «Valerie Finnis». Leur feuillage d’un blanc argenté est absolument magnifique.

Comment fleurir une roseraie au printemps?

L’utilisation de primevères comme la Primula denticulata ou les superbes Primula japonica apporteront de la couleur avant l’arrivée des premières roses. La corbeille d’or (Aurinia saxatilis) et sa lumineuse floraison jaune sont à recommander. Et puis, il y a tous les bulbes à floraison printanière. Les crocus et les perce-neige vous éblouiront dès le mois de janvier mais, par la suite, ce sont les narcisses et les tulipes qui rendront votre roseraie attrayante. Et là, autant dire que le choix est très vaste, aussi bien en taille qu’en coloris. Moins connus sont les ails d’ornement, et pourtant ils sont d’une beauté indéniable et l’allicine secrété par leurs racines permettrait aux rosiers d’être plus résistants aux maladies.

Et les graminées?

Si votre roseraie est de taille réduite, vous pouvez opter pour les Carex ou les Festuca (fétuques) très faciles de culture et quasiment increvables. Pour les grandes roseraies, il est possible d’y insérer des graminées de plus grande taille et parmi celles-ci j’avoue avoir un faible pour le Panicum virgatum «Squaw» au port érigé et dont le feuillage change de couleur à l’automne.

