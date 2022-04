Modifier ses meubles Ikea pour leur donner une personnalité

©Maria – stock.adobe.com

Tout le monde connaît la mythique Kallax, l’étagère en cubes Ikea. Elle séduit depuis de nombreuses années pour son aspect pratique et pour sa modularité. Si les cubes apparents font écho à la tendance actuelle des niches murales, tout n’est pas toujours beau à exhiber et certains cubes mériteraient parfois d’être cachés. En fabriquant un simple cadre de tasseaux garni de toile de jute, une porte moderne peut cacher élégamment une partie de votre Kallax. Fixée à l’aide de petites charnières dorées, cette porte en bois et en jute peut être ouverte à l’aide d’un petit bouton doré. Libre à vous de peindre le cadre de la couleur de votre choix pour l’accommoder avec le meuble d’origine ou pour apporter une nouvelle nuance à votre intérieur.

2. Donnez de la profondeur à la pièce

Une autre bibliothèque mythique du géant suédois est la célèbre Billy, la bibliothèque large de 30 cm qui trouve sa place dans toutes les pièces à vivre. En en plaçant plusieurs les unes à côté des autres, il est possible d’avoir une bibliothèque de rêve digne de celles des architectes sans dépenser tout votre budget déco.

Toujours dans la tendance de ces niches murales, laissez apparaître votre décoration comme dans une vraie galerie d’art. Pour encore plus de profondeur, peignez le fond de votre bibliothèque en noir ou d’une couleur vive pour contraster votre déco. Si vous parvenez à faire grimper la bibliothèque jusqu’au plafond, votre meuble donnera également plus de hauteur à la pièce.

3. Montez vos meubles sur des pieds

Pour une décoration plus douce, surélevez de quelques centimètres vos meubles les plus imposants. Vous leur donnerez alors une subtile impression de légèreté. Plusieurs solutions s’offrent à vous. En achetant soit des pieds de meuble en magasin de bricolage, soit les produits de certaines sociétés spécialisées, tout est possible pour donner de la hauteur à ses meubles. Il existe des entreprises qui ont complètement basé leur business sur la modification de produits Ikea et proposent des pièces qui s’adaptent aux séries les plus populaires. Pieds de meuble, boutons de porte, accessoires divers et variés, tout est possible pour permettre aux moins bricoleurs d’entre nous de s’en sortir. La marque Prettypegs dispose d’une large gamme de pieds rétro, graphiques, en métal ou en bois pour moderniser presque tous vos meubles Ikea.

4. Des façades sur mesure

Si vous êtes trop frileux pour bricoler vos propres façades de cuisine, d’autres marques le font aussi pour vous. Laqués, mats, en bois ou même en pierre, les portes et tiroirs de la marque BoCklip apportent une touche design et originale aux caissons de cuisine Ikea. Lancée par deux expertes de l’agencement sur mesure, la marque propose des collections haut de gamme de façades de porte et d’accessoires qui s’adaptent et se clipsent en deux temps trois mouvements. Pour un projet de rénovation ou un nouvel achat, BoCklip permet d’obtenir une cuisine, une salle de bains ou un dressing personnalisés avec un rendu unique. Pour des portes de taille non standard, BoCklip propose également un service de création sur commande pour des façades intemporelles et uniques.

5. Une tête de lit personnalisée

La chambre aussi mérite sa touche de personnalisation. En plaçant des bibliothèques à l’arrière du lit, vous créerez une tête de lit fonctionnelle et design. Terminé les tables de nuit encombrantes et peu pratiques, désormais l’espace est optimisé et tout est à portée de main. En assemblant deux bibliothèques avec des panneaux de contreplaqué et une planche de bois pour la finition du dessus, votre tête de lit aura un look unique et surtout pratique. La planche de bois peut, elle aussi, être teinte pour s’harmoniser avec vos autres meubles ou rester telle quelle pour un résultat naturel. Profitez de cet espace supplémentaire pour placer des bibelots et quelques objets déco sur la tablette en bois. Des petites portes poussoir peuvent en outre être ajoutées pour une touche plus sobre et épurée.