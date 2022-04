Hitchcock ou Liège-Bastogne-Liège: que regarder ce week-end à la télé?

Tourné avec un budget ridicule et une petite équipe de télé, Psychose n’en ­porte pas moins la griffe singulière du maître: d’une virtuosité technique insensée (la célèbre scène de la douche), il charrie la plupart des obsessions de ­tonton Hitch avec une faconde glacée, renforcée par l’interprétation halluci­nante de Perkins et la musique terri­fiante de Bernard Herrmann.

La bande-annonce de «Psychose»

2. Samedi 23 avril – Grands reportages: école de Lausanne, des classes pour les palaces (TF1, 13h40)

L’excellence du service, cela s’apprend. Notamment à l’école de Lausanne. ©TF1

Depuis sa fondation en 1893, l’école hôtelière de ­Lausanne s’est bâti une réputation d’excellence partout dans le monde. Tous les ans, environ 600 élèves y ­entament un cursus de quatre ans, dont ils sortiront prêts à prendre en charge les plus grands hôtels de la planète. Au programme? De la gestion. Mais pas que. Les apprentis sont également sensibilisés à l’excellence de la réception, des cuisines ou de l’intendance. Car dans les grands palaces, tout doit être parfait. Des débuts hésitants des premières années aux angoisses de recherche d’emploi des presque diplômés, le documentaire de TF1 se glisse dans les coulisses d’un établissement très prestigieux.

3. Dimanche 24 avril – Histoires de familles: Yves Montand, l’héritage d’outre-tombe

Aurore Drossart a toujours affirmé être la fille d’Yves Montand. ©AFP

En 1991, à l’âge de 70 ans, Yves Montand succombe à un infarctus. Son héritage doit revenir à ses enfants, son fils Valentin et sa fille adoptive Catherine Allégret.

Mais peu avant son décès, une ex-comédienne, Anne Drossart, a révélé que sa fille Aurore (photo) était née du fruit de sa relation avec la star, ce qui lui ­donnait le droit de revendiquer sa part du gâteau.

Commence alors un long parcours judiciaire allant jusqu’à l’exhumation de la dépouille de Montand.

Pour démêler cette affaire, Histoires de familles s’y prend en deux temps. Dans un premier volet, RTL-TVI présente un résumé de la vie d’Yves Montand, Ivo Livi de son vrai nom, afin de mieux comprendre d’où viennent sa fortune et ses démêlés amoureux.

On découvre alors l’histoire de ce Toscan qui a dû fuir le fascisme et grandir dans la pauvreté à Marseille, avant qu’il ne trouve sa voie dans le ­milieu du spectacle. En parallèle de sa carrière, c’est surtout sa vie privée qui se dévoile, d’abord aux côtés d’Édith Piaf puis de Simone Signoret et enfin de sa dernière femme Carole Amiel.

La ­deuxième partie interroge Anne Drossart et sa fille pour répondre à plusieurs questions. Comment leur histoire est née exactement? Pourquoi ne se sont-elles pas manifestées avant? Enfin, comment en sont-elles arrivées à demander son ­exhumation?

Une saga retracée avec l’aide des avocats y ayant pris part, ce qui permet de montrer de l’intérieur comment la famille a été tourmentée. Ce ­récit ne manquera pas d’intéresser le ­public, vu le retentissement médiatique de l’affaire. En résumé, cet épisode ­cumule tous les éléments du succès, ­entre nostalgie et curiosité suscitée par ces batailles au tribunal.

4. Dimanche 24 avril – Cyclisme: Liège-Bastogne-Liège (Tipik, 11h05 & La Une, 13h37)

Le Slovène Tadej Pogacar part favori de l’édition 2022. ©BELGA

Dernière grande classique printanière, cette Doyenne s’annonce prometteuse, avec la présence du gratin mondial.

Vainqueur de la dernière édition et des deux ­derniers Tours de France, le Slovène Tadej Pogacar sera logiquement le grand favori à sa succession, mais son compatriote Primoz Roglic (lauréat en 2020) et Julian Alaphilippe (2 en 2015 et 2021) en ont fait l’un de leurs objectifs de la saison.

Longue de 254 kilomètres avec un dénivelé équivalent à une étape de montagne de la Grande Boucle, l’épreuve part et arrive au quai des Ardennes, à Liège donc.