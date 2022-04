Du 23 avril au 1er mai, de 10 à 18h, Château de Belœil

Cela fait maintenant plus de 30 ans que le château de Belœil accueille l’événement du printemps pour les amateurs d’amaryllis. Ces fleurs spectaculaires, venues des régions tropicales d’Amérique du Sud, apporteront couleurs et parfums à la demeure des princes de Ligne.

Ce sont plus de 6000 fleurs cultivées par la maison hollandaise Berbée Amaryllis qui habillent le Versailles belge durant neuf jours. Les amaryllis sont sculptées en bouquets qui ornent les lieux, du grand escalier aux appartements du Feld-maréchal, en passant par le salon des Ambassadeurs et la chambre d’Epinoy.

Un concours de décoration florale est à nouveau organisé. Les participants rivaliseront de créativité pour créer des compositions étonnantes disséminées dans le château et seront ensuite jugés par un jury qui décernera les prix lors de l’inauguration de l’exposition. Le public pourra ensuite choisir son gagnant.

En 2019, le prix du public avait été décerné à Brigitte Cnockaert (Fleuris&Vous) et Catherine Kremer (Côté Fleurs).

www.chateaudebeloeil.com

2. Panorama bruxellois

Du 22 avril au 1er mai, Bruxelles, Mont des Arts

Durant neuf jours, des institutions ouvriront leurs portes au public pour découvrir des panoramas sur la ville de Bruxelles. Ce festival organisé par l’ASBL Mont des Arts, s’articule autour de sept parcours. Chacun emmène les visiteurs vers une promenade au cœur du quartier du Mont des Arts. L’idée est de suivre des points de vue remarquables, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur des institutions participantes. Parmi elles: le toit du musée BELvue, le toit-terrasse du palais des Beaux-Arts créé par Horta, le musée Magritte, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ou encore la KBR (la bibliothèque royale).

Des toits-terrasses aux passages cachés, en passant par des animations familiales, c’est l’occasion d’aller au-delà de la vue classique maintes fois photographiée depuis le Mont des Arts.

panoramakunstberg. be

3. La Ressourcerie

Le 24 avril, de 10h à 16h, Suarlée, nouvelle route de Suarlée, 8

La ressourcerie namuroise ouvre ses portes au public pour lui faire découvrir les coulisses de ses activités de tri et de récup. Au programme: marché de créateurs, vente de livres de seconde main, vente spéciale de la menuiserie Ravik Sélection, château gonflable, bar et restauration, animations et sensibilisation.

www.laressourcerie.be

4. Village champêtre

Les 23 et 24 avril, Mouscron, rue de la Vellerie, 121

La ferme pédagogique La Prairie organise un festival durable et construit avec les jeunes. De 14 à 18h, divers ateliers: couture, impro, cirque, guitare, cuisine. Mais également des démonstrations et animations (réparation de vélo, bal des enfants). Dès 18h, des concerts viendront s’ajouter aux animations.

www.prairie.be

5. Les plantes rares en fête

Les 23 et 24 avril, Celles, La Feuillerie

Cette année, l’édition de la Fête des plantes rares et de collection de la Feuillerie se penchera plus particulièrement sur les plantes grimpantes. Celles qui habillent un mur, un treillis ou une pergola. Les pépiniéristes prodigueront leurs conseils et présenteront les dernières nouveautés horticoles dans le parc romantique datant du XIXe siècle.

www.lafeuillerie.be

6. Balade guidée

Le 24 avril, de 9h30 à 11h30, Magnée, rue Charles de Liège

Chaque dernier dimanche du mois, la Maison du tourisme du Pays de Herve organise une promenade guidée. Celle du mois d’avril part sur les traces du réveil de la nature, dans la vallée du Pucet. De nombreux indices se cachent, ne demandant qu’à être découverts par les enquêteurs, petits et grands.

Balade de 3 km, non adaptée aux poussettes et PMR.

7. La maison des géants

du 23 avril au 1er mai, La Nef de l’espace culturel d’Harscamp

Les adultes se mettront dans la peau d’un jeune enfant en explorant une maison reconstituée en trois fois son volume. Organisée par la Ligue des familles, cette expo itinérante ludique vise à sensibiliser aux risques d’accidents domestiques. Une garderie est prévue pour les enfants.

maisondesgeants. org

Le week-end prochain (30 avril et 1er mai)

Venise à Annevoie

Les 30 avril et 1er mai, Annevoie, rue des Jardins, 37

Les somptueux jardins d’eau d’Annevoie prendront des allures vénitiennes le week-end prochain. Pour la dixième année, plus de 100 costumés revenant de Venise viendront se promener dans les jardins. Chaque participant a façonné son costume à la main. Ils seront donc tous différents.

www.annevoie.be

La Saint-Georges

Les 30 avril et 1er mai, Grez-Doiceau

La fête de la Saint-Georges, c’est ce 23 avril, mais Grez-Doiceau la célèbre toujours le week-end suivant. Le village s’anime autour de la légende, proposant un combat du dragon, des animations de jonglerie, des joueurs de djembé, cracheurs de feu et bouffons malicieux.

Visite du fort

Le 1er mai, de 13h à 17h, Theux, Fort de Tancrémont

De mai à octobre, des visites guidées sont organisées chaque premier dimanche du mois, au fort de Tancrémont, un lieu historique de la résistance belge. Avant ou après la visite, il est possible de se promener librement dans le massif ainsi que dans les fossés.

www.fort-de-tancremont.be