On a mangé au Panorama, à Bouillon: un balcon au-dessus de la ville

Le sanglier et le dix-cors

Marie et Simon passent donc le week-end en Ardennes dans cet hôtel-restaurant que dirigent Philippe Verhulst, quatrième du nom, et son épouse Nathalie Mernier. La maison trouve ses origines dans l’auberge créée dans les années trente par les arrière-grands-parents venus de Kuurne. Au fil des années, elle a été rénovée, modernisée et agrandie pour offrir aujourd’hui des séjours chaleureux et confortables. On est en Ardenne et voici donc, dès l’entrée, une hure de sanglier, la statue d’un lapin chasseur et la photo d’un majestueux cerf dix-cors. La salle à manger, au mobilier de bois clair, a un air plus contemporain et plus lumineux. Pas de carte mais le menu de la demi-pension en quatre services et qui change tous les jours. Ce soir, le chef Verhulst sert une crème d’asperges, un filet de lieu noir en croûte avec du brocoli et un jus de carottes au curry, du magret relevé d’une sauce au Madère et au café, une glace vanille meringuée aux framboises. La veille, on aurait eu droit à une truite au beurre de cresson, une gigotin d’agneau avec un jus tomaté au chorizo, un gâteau fraises-chocolat. Le lendemain, c’était terrine de jambon et balluchon d’asperges, crème de champignons, pièce de bœuf avec une sauce au vin, des haricots verts et des frites.

Comme un chalet de montagne

La carte des vins est écrite par Pascal Carré et Aristide Spies de la Cave des Sommeliers, à Habay. Pas d’étiquettes ronflantes mais des flacons de bonne compagnie gentiment facturés entre 30 et 50 €. Par exemple, avec le canard: une syrah de la vallée du Rhône, côté Ardèche, baptisée Les Jardins. Ou, pour l’apéritif: un OVNI, objet viticole non identifié, un blanc de la Loire à peine demi-sec, de ceux qu’on prend plaisir à siroter sur un petit comptoir.

En sortant de table, Marie et Simon se laissent tenter par l’ambiance chaleureuse du salon où, autour d’un feu de bois et dans un décor qui rappelle celui d’un chalet de montagne, on finit la soirée avec un whisky belge distillé à partir du moût de la bière Gouden Carolus tripel.

Robert NICOLAS