Les parents font du ski

On a la peau mate, les traces de lunettes, on a pris trois kilos et…on n’est pas du tout reposé. Oui, on est parti au ski avec nos trois enfants à Pâques. Courageux? Mais non…Quel bonheur ces vacances où le réveil sonne tous les jours à la même heure qu’un jour d’école. Allez, cinq minutes plus tard, histoire de se rassurer psychologiquement. Il faut bien ça si tu veux être à 9h00 en bas des pistes, au rendez-vous avec le moniteur de l’ESF: 11 minutes pour mettre la combi de ski à la p’tite, 13 minutes pour lui enfiler ses chaussures (hors temps de fermeture des crochets), 6 minutes pour ajuster son casque, 8 minutes pour que son pouce rentre dans sa moufle, 14 minutes pour monter les escaliers du local à ski, 28 minutes pour parcourir les 200 mètres qui nous sépare du point d’arrivée (comptez en moyenne quinze arrêts pour repositionner les skis désarticulés de la petite),35 minutes pour retourner chercher le dossard et les lunettes de soleil qu’elle a oubliés à l’appart (dans lequel on ne monte pas avec ses chaussures de ski). Ajoutez à cela une petite demi-heure si vous décidez de partir skier en même temps que votre enfant (Privilège réservé au sportif averti capable de porter une paire de ski sur chaque épaule). Sinon c’était cool, on a profité un maximum des 165 minutes quotidiennes durant lesquelles les enfants étaient loin…

DANSL’ACTU

Cette fois Netflix est décidé à vous faire payer le partage de compte

Le service de streaming Netflix perd des abonnés et entend faire du profit sur le partage du compte et des données de connexion pour compenser ces pertes.

CEB, CE1D, CESS: les «savoirs essentiels» ciblés en juin

Pour la troisième année de crise consécutive, les évaluations de fin d’année seront adaptées afin de ne pas pénaliser les élèves touchés par la crise sanitaire.

Mouvements de jeunesse cherchent endroits de camp

Face à la pénurie, cinq fédérations francophones du secteur de la jeunesse appellent autorités publiques et propriétaires privés à " créer et rendre accessible financièrement des lieux de camps " supplémentaires .

Endométriose: le monde politique s’y intéresse enfin

Elle touche une femme sur dix. Pourtant, l’endométriose est encore traitée comme une maladie rare . C’est ce dossier que des députés wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles veulent faire enfin avancer sans plus tarder.

ENPRATIQUE

Pourquoi et comment ranger? Des conseils (aussi) pour les enfants

C’est souvent une corvée et une source de conflit. Les parents demandent sans arrêt aux enfants de ranger sa chambre. Est-ce nécessaire ? Pourquoi ? Le JDE vous donne des réponses et des bons trucs! Enfants et parents admis.

Que faire avec son trop-plein de chocolat de Pâques?

Chaque année, les chasses aux œufs se multiplient et l’on se retrouve toujours avec une quantité inouïe d’œufs, lapins et poules en chocolat. On vous donne trois recettes à partager pour écouler tout ce chocolat avant la crise de foie .

Comment réagir quand un enfant se fait un crin?

"Un crin", c’est comme ça qu’en Wallonie, on appelle une plaie au cuir chevelu…et parfois par extension les plaies peu profondes. Faut-il toujours suturer ? Comment désinfecter ? Voici l’avis d’une urgentiste de l’hôpital de la Citadelle.

COUPDECŒUR

Quarante chiens ont participé à la chasse… à l’os

Un commerçant brabançon a organisé une chasse à l’os à laquelle une quarantaine de chiens ont participé. Un événement insolite pour la bonne cause, au profit de l’ASBL HumAnima, qui prend en charge des animaux en détresse.

Des fatbike à louer pour vivre une «quête»

l’Avouerie d’Anthisnes lance un nouveau concept touristique: la location de fatbikes électriques, ces vélos à grosses roues avec siège banquette . Des bécanes au look rétro qui ne passent jamais inaperçu. Tentés par l’aventure?

La «Fun Kids», la nouveauté à l’Aventure Parc de Wavre

Le parc d’accrobranche de Wavre a entamé sa saison. Il inaugure une toute nouvelle attraction : la Fun Kids, à 10 m de haut . Pour ceux qui aiment prendre de la hauteur.