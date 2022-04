Comment trouver sa passion et retrouver du sens à sa vie

Une passion donne de l’énergie

D’emblée, la coach précise que ce n’est pas du tout une obligation: "Ça ne doit pas devenir un stress, tout le monde n’est pas obligé de trouver le hobby qui va nous transcender." Mais trouver sa voie profonde apparaît comme l’enjeu du siècle, au milieu de tous les burn-out et reconversions professionnelles. Au 31 décembre 2020, la Belgique comptait 111732 personnes en invalidité pour cause de dépression ou de burn-out, soit 40% de plus qu’en 2016.

Face à ce constat, Carole Mawet partage la certitude que "le monde serait bien meilleur si tout le monde pratiquait au quotidien ce pourquoi il est fait." Car une passion ce n’est pas simplement un hobby, c’est n’importe quelle activité qui nous transcende. "Contrairement à un emploi dans lequel on ne s’épanouit pas, une passion nourrit de l’intérieur et donne de l’énergie plus qu’elle n’en prend. Elle donne confiance en soi et en l’avenir" , explique Carole Mawet.

L’importance du rapport à soi-même

Avant de trouver l’activité clé, le plus important semble d’apprendre à se connaître. "Les personnes qui cherchent leur passion sont souvent celles qui ne se connaissent pas ou qui ne s’écoutent pas." Car notre passion découle souvent de notre personnalité profonde et pas du cadre social ou de l’éducation que l’on a reçue. La clé pour trouver l’activité privée ou professionnelle qui nous épanouira semble donc résider dans le rapport que l’on a à soi-même. "Il faut ouvrir le champ des possibles, laisser la porte ouverte à ce qu’on ne connaît pas encore!", insiste la coach.

Pour ce faire, vivre en pleine conscience semble être une bonne piste. "Peu importe ce que l’on fait, il faut pouvoir le faire en restant connecté et conscient" , explique Carole Mawet. Le boulanger qui cuit son pain, le sportif dédié à son sport, l’artiste qui peint ou le professeur qui enseigne peut le faire avec toute la passion du monde s’il a trouvé sa mission profonde, sa véritable raison d’être. Elle diffère pour tous et certains la font vibrer plus fort ou plus rapidement que d’autres, mais des outils existent pour permettre à chacun de se situer.

