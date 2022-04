Antoine Marlair, administrateur de l’agence immobilière Pierre Marlair & Co, nous aide à y voir plus clair.

"La première chose à faire est de prévenir son propriétaire et de lui envoyer une demande de préavis." Ce préavis est généralement de trois mois. Attention cependant, il pourrait y avoir des indemnités en fonction de la date à laquelle celui-ci est envoyé. Pour les baux de courte durée, d’un à trois ans, l’indemnité est toujours d’un mois. Pour un bail de neuf ans, il faudra compter trois mois d’indemnités si l’on quitte la première année, deux mois, si l’on quitte la deuxième année et un mois, la troisième année du bail. Au-delà des trois ans, le locataire ne doit plus s’acquitter d’indemnités.

Par mesure de précaution, Antoine Marlair conseille toujours d’envoyer cette demande de renon par courrier recommandé. "En cas de litige, les paroles s’envolent, les écrits restent. Mais aujourd’hui, les cours et tribunaux acceptent aussi les échanges de mails."

Soigner son départ

Le renon remis, il faut maintenant penser au départ effectif… Et notamment, à l’état des lieux de sortie.

"Soit à l’amiable et alors, ça ne coûte rien, soit via un expert qui sera payé à 50% par le propriétaire et à 50% par le locataire." Une règle doit être impérativement respectée pour éviter que la garantie locative ne vous file entre les mains: l’état du bien doit être identique à celui trouvé à l’arrivée, en se référant à l’état des lieux d’entrée. "Hormis la vétusté , note Antoine Marlair. Il y a des matériaux, des équipements qui vieillissent et ça ne peut être imputable au locataire. "

Il faudra également penser à l’entretien des appareillages et des équipements, qui, lui, relève de l’obligation locative. "Principalement la chaudière. Le locataire doit prouver que l’entretien a été réalisé dans les temps sinon le coût de ce dernier peut être retiré de la garantie locative."

On ne saurait que trop conseiller au locataire de réaliser une visite avec le propriétaire avant la remise des clés afin de s’assurer que les deux parties sont raccord sur l’état dans lequel le bien sera remis.