Voyage: le grand saut aux portes du Sahara, à Tozeur, en Tunisie

C’est la première fois que le saut en parachute civil était autorisé en Tunisie. Cela a pris trois ans à Slim Ben Ayed pour obtenir les autorisations et monter l’événement Skys, organisé par Unisky Area en collaboration avec Voltige, une école québécoise de parachutisme. Le rendez-vous était donné du 27 octobre au 30 novembre 2021, à Tozeur, ville située à 455km au sud-ouest de la capitale, Tunis. Nous sommes aux portes du Sahara. Et si l’organisateur, qui a sauté pour la première fois en 2010 en Serbie, est fier d’avoir "permis aux Tunisiens de réaliser leur rêve" , Skys a aussi attiré des sauteurs expérimentés et une poignée d’étrangers venus faire un premier saut en tandem.

L’événement reviendra en 2022, à nouveau à Tozeur, assure l’organisateur. Par la suite, il pourrait s’exporter à Djerba ou ailleurs en Tunisie, espère-t-il.

Mais retour sur ce 25 novembre. Il pleut, quasiment une première en trois ans dans cette région désertique. Pas question de sauter. Heureusement, le ciel va se dégager. Après une petite formation, nous enfilons notre harnais et nous faisons connaissance avec notre monitrice, Geneviève, et Maude qui immortalisera cette grande première. Tout est fait pour rassurer et dissiper le stress. La tension est toutefois bien là même si nous tentons de faire bonne figure au fur et à mesure que le petit avion monte jusqu’à 13500 pieds (4100 m d’altitude). La porte s’ouvre sur les cieux, l’air s’engouffre dans la cabine. Nous voyons nos compagnons se diriger vers la sortie avant de disparaître en une fraction de seconde. C’est à notre tour…

"Oh pu…" est la première réaction, au bord de la carlingue, les mains crispées sur le harnais. Pas le temps de gamberger, Geneviève donne l’impulsion nous faisant plonger dans les airs. Waouh!

Nous atteignons les 200-250km/h. Est-ce que nous chutons? Est-ce que nous volons? Difficile à dire. Nous tentons de profiter de la vue et de ressentir pleinement l’instant. Tout va très vite.

Après 50 secondes, le parachute s’ouvre, plus en douceur que ce à quoi nous nous attendions. Nous sommes à 4 500 pieds (1370 m), il reste 4-5 minutes de vol sous la voile avant d’atterrir. Les sensations semblent tellement indescriptibles. Ce fut un moment hors du temps, un moment de légèreté, un moment de liberté… Une belle leçon de lâcher prise.