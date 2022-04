©innershadows – stock.adobe.com

"Voici un remède de grand-mère dont on n’a vraiment pas besoin. Mettre du dentifrice sur un bouton est une très mauvaise idée", met en garde Valérie Burnotte, facialiste, experte beauté et visage, de Pepinster (Destination beauté). "Le dentifrice est un produit chimique, qui contient du bicarbonate de soude, du peroxyde d’hydrogène, du triclosan… Cela va agresser la peau chimiquement. Elle va donc produire plus de sébum pour se protéger. On risque donc d’avoir plus de boutons, des points noirs, des allergies, de la sécheresse…" D’autres remèdes de grand-mère sont bien plus efficaces, comme l’huile essentielle de Tea Tree ou de d’aloe vera pur naturel à appliquer sur le bouton, dit-elle. "Ou on prend un désinfectant cutané, à la pharmacie."

2.«Lapeau grasse n’a pas besoin d’être hydratée»: FAUX

"L’hydratation de la peau grasse est vraiment primordiale! Car elle permet d’équilibrer le taux de sébum, rappelle d’emblée notre spécialiste. La peau grasse se caractérise par une surproduction de sébum. Ceux qui ont une peau grasse ont tendance à trop la nettoyer et à la sur-agresser avec de l’alcool. Et plus on agresse la peau, plus elle va produire du sébum." La routine beauté à privilégier lorsqu’on a la peau grasse? "Optez pour un double nettoyage plus doux, avec une phase huileuse, pour ne pas changer le PH de la peau, suivi d’une émulsion douce pour enlever le reste de pollution et maquillage. Utilisez une hydratation légère, adaptée à la peau grasse et pensez à bien boire et à avoir une hygiène de vie équilibrée."

3.«Lestaches blanches sur les ongles signifient une carence en calcium» FAUX

Une vieille croyance attribue l’origine des taches blanches qui apparaissent parfois sur les ongles à une carence en calcium. Ça n’a pourtant rien à voir. "Les petites taches sont appelées, au niveau médical, leuconychies. Elles apparaissent sur l’ongle, suite à des traumatismes de la matrice, soit la base de l’ongle. Un traumatisme peut être dû à un simple coup ou lorsqu’on abîme la plaque de l’ongle pendant une manucure ou en chipotant à ses ongles. C’est simplement l’ongle qui se protège en faisant une petite bulle, d’où l’apparition de ces petites taches blanches." Rien de grave donc, ces taches disparaissent avec le temps. "Si celles-ci sont beaucoup plus grosses, mieux vaut alors consulter pour vérifier si ce n’est pas une mycose…"

4.«Le gommage fait perdre son bronzage» FAUX

C’est faux, archifaux! Contrairement aux idées reçues, le gommage ne fait pas disparaître le bronzage. Le gommage permet d’éliminer les cellules mortes, qui se trouvent à la surface de la peau. Pour avoir un teint bronzé qui dure: il faut gommer le corps et le visage, de façon régulière, soit une à deux fois par semaine – selon l’état du gommant, évidemment." Pour combattre le teint terne, enlever les cellules mortes et permettre une meilleure pénétration des produits cosmétiques: l’idéal est de gommer son corps toute l’année. Le combo gagnant? "Bien se gommer le corps pour enlever les cellules mortes et bien l’hydrater pour nourrir les vivantes!"

5.«Se raser les poils les fait repousser plus vite» FAUX

La vitesse de repousse du poil est-elle accrue par le rasage? Non, répond notre spécialiste. "C’est la sensation du poil qui pique. Le poil se forme dans la couche interne de la peau, dans le bulbe. La tige du poil qui sort est, elle, morte." Raser ou couper le poil n’a donc aucun impact sur sa constitution. " Mais un poil naturel va s’affiner, s’effiler dans les longueurs et devenir doux. Sa texture n’est donc pas la même lorsqu’il est long ou rasé en biseau." Si vous voulez que le poil repousse moins fort, privilégiez l’épilation. "Là, on arrache le bulbe du poil, donc ça va ralentir et affaiblir la pilosité. Alors que quand on rase le poil, on garde notre capital de pilosité."

À noter que la pilosité augmente avec l’âge.