Comme si le service des pensions faisait des cadeaux…

Cette semaine, j’apprends que des escrocs se font passer pour des représentants du service fédéral des pensions pour arnaquer des gens via des SMS, des appels téléphoniques ou des courriels. Ils utilisent le nom de "Mypension.be" pour faire croire à leurs correspondants qu’ils ont droit à une prime supplémentaire ou à une indemnité Covid.

C’est évidemment une arnaque et il est vivement conseillé de tout de suite raccrocher ou supprimer le message. Surtout ne pas cliquer et encore moins répondre aux questions et livrer ses codes bancaires. On appelle ça du phishing. En français, on parle d’hameçonnage, une technique pour appâter un poisson, même si on devrait plutôt parler de pigeon.

Je me demande quand même comment certains peuvent tomber dans le panneau.

Tous les médias ne cessent de relayer les mises en garde des polices et autres services publics contre cette technique d’escroquerie, à chaque fois que ça se produit (et se multiplie, même).

Et puis, surtout, qui peut encore croire qu’il va bénéficier d’un cadeau des pensions?

D’expérience, pour m’être déjà connecté au site web mypension.be, je n’ai jamais eu de bonne surprise en découvrant le montant "mirobolant" que je peux espérer toucher à 65 ans… euh, non, quand l’heure d’une retraite bien méritée (comme on dit) aura sonné, celle-ci aura été retardée à 67 ans.

D’ailleurs, à mon avis, il doit y avoir quelques couples qui ne s’étaient pas enquis auparavant de ce qu’ils toucheraient et qui l’ont en travers de la gorge en constatant que "nous touchons moins que ce que nous… pensions" .

