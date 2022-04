Tout savoir sur les piscines en kit avant de vous jeter à l’eau

Deux alternatives pour les candidats: la piscine maçonnée et la piscine en kit. Dans le premier cas, tout est possible, à condition d’avoir le terrain et le portefeuille pour. Formes et dimensions ne seront pas des obstacles pour celles et ceux étant à l’aise de ce côté-là. Pour ce qui est de la deuxième possibilité, on est dans du plus raisonnable en matière de dimensions et de prix. Entre autres parce que la piscine sur laquelle votre choix aura porté arrivera en pièces détachées. Le prix de la main-d’œuvre et la mobilisation de gros engins de terrassement vous seront épargnés. Ce sera à vous de jouer pour le montage…

En acier, bois ou blocs de polystyrène

"En entrée de gamme, vous avez d’abord ces petites piscines de type Intex, en vente principalement en grande surface" , nous explique Michel Liebrechts, gérant de Weauter blue (Neupré). "On est plus là dans une optique de rafraîchissement. Après arrivent des structures plus grandes, également en hors-sol (ou parfois semi-enterrées, voire enterrées). Les deux matériaux les plus courants sont l’acier et le bois. Il est également possible depuis quelques années de construire sa piscine avec des blocs de polystyrène emboîtables dans lesquels on fait couler du béton."

Avant de porter votre choix, il conviendra de vérifier si votre terrain est capable d’accueillir la structure. D’abord au niveau des dimensions. Ensuite, l’endroit devra être plat et stable. Imaginez une piscine ronde de 5 mètres de diamètre avec une hauteur d’eau d’un mètre, vous êtes à 23 tonnes d’eau. Une dalle de béton sera dans ce cas nécessaire avant la pose…

Jusqu’à 2 à 4 jours de montage pour 2 personnes

En ce qui concerne les deux matériaux principaux, le bois aura l’avantage de permettre plus de formes (carrée, rectangulaire, octogonale ou ronde) et, surtout, des dimensions plus importantes, le matériau étant dans ce cas plus solide.

"Une piscine de 4 mètres sur 10 en kit par exemple , indique Michel Liebrechts. Là, on peut commencer à parler de natation…"