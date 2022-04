Le CrossFit, un sport pour tous qui vous transforme

Un élange de force, de vitesse, de souplesse…

Le CrossFit (marque déposée, parfois remplacée par Crosstraining) est né aux États-Unis en 1970 et connaît chez nous un succès grandissant depuis une dizaine d’années. Il se veut à la croisée de différents sports, voire de différentes filières sportives comme la force, la vitesse, l’endurance, la souplesse, l’équilibre…

"Le but principal du CrossFit est de préparer le corps à toutes sortes de situations , explique Timea Nyssen (24 ans), coach, elle-même compétitrice et véritable amoureuse de la discipline. En fait, c’est du conditionnement physique. Le but est d’être capable de pouvoir utiliser son corps pour réussir toutes les tâches quotidiennes chez soi, au travail… Je coache moi-même des personnes de 60 ans qui n’avaient jamais fait de sport et qui, désormais, sont capables de monter des volées d’escalier sans être essoufflées ou de soulever des sacs de terreau sans se faire mal au dos. Tout simplement parce qu’on leur a fait travailler beaucoup de choses différentes et, surtout, qu’on leur a montré les bons gestes."

Différents appareils

Concrètement, comment se passe une séance? D’abord, le CrossFit se pratique essentiellement en salle, sans miroirs aux murs. "Ce n’est pas un sport pour narcissiques , sourit Timea Nyssen. Nous ne sommes vraiment pas dans le jugement par rapport aux autres." On trouve beaucoup de postes où vous pourrez exécuter vos mouvements. Souvent, il y a un grand espace pour courir, même si parfois les portes sont ouvertes pour que vous puissiez le faire dehors.

" Nous fonctionnons par groupe de 10 ou 12 personnes au maximum, avec un moniteur qui donne le rythme et qui corrige . Sur un programme d’une heure (Work of the day) conçu par un spécialiste, les élèves tournent sur différents engins, avec différents ustensiles. Après un échauffement d’un quart d’heure, vous pouvez enchaîner du rameur, du vélo, de l’haltérophilie, grimper à la corde, lancer de gros ballons lourds contre le mur, courir… Tout le corps travaille. Suivant l’intensité que vous y mettez, cela peut devenir très exigeant."

Bienfaits et dangers

En mélangeant diverses pratiques sportives, le CrossFit multiplie les bonnes actions sur le corps. D’abord au niveau du poids. Étant très exigeant, ce sport permet en cas de pratique régulière une perte de poids rapide. "Mais attention à deux choses, insiste Timea Nyssen. La base reste une alimentation saine. Il ne sert à rien de faire 10 heures par semaine et de se précipiter dès qu’on peut sur de la junk food. Ensuite, inévitablement, les muscles vont devenir plus importants, plus lourds. Il faudra savoir faire la balance."

L’amélioration du cardio est également intéressante, tout comme une baisse significative du stress qui, pour rappel, est oxydant pour l’organisme. "On sort d’un entraînement apaisé, la tête libre des soucis que vous aviez peut-être en commençant , sourit-elle. L’ambiance entre pratiquants est vraiment bien, quel que soit le lieu d’entraînement. Il y a de l’entraide, de l’encouragement. Les CrossFiteurs forment une grande communauté."

Pour ce qui est des dangers, ou plutôt des choses à éviter, il y a le fait de vouloir aller trop vite. Échauffement bâclé, mais aussi, et peut-être surtout, des charges trop élevées et des gestes à la technique non maîtrisée. "Là, on peut clairement se faire mal . Notamment aux épaules pour tout ce qui est haltérophilie, tractions… Les premières séances d’un nouveau membre sont là pour rappeler tout cela et conscientiser sur l’importance de la confiance à avoir dans le coach qui montre ce qu’il faut faire et dit ce qu’il ne faut pas faire."

De 7 à 77 ans