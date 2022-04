Le cidre, plutôt tendance que ringard

C’est ce qui a séduit Joran, un Breton installé à Schaerbeek depuis de nombreuses années. En 2019, il a ouvert la cidrothèque, un bar spécialisé dans le cidre. " Au départ, comme tout le monde, je ne connaissais, que le cidre sucré qu’on boit avec les crêpes ", se souvient-il. Son idée était alors d’ouvrir un bar classique pour créer de l’animation dans son quartier.

Conquis par les nombreuses variétés

©barmalini – stock.adobe.com

Puis le cidre est arrivé. Chemin faisant, Joran a commencé à s’ouvrir aux différentes sortes et a eu envie d’accorder à sa découverte une place plus importante dans son futur bar. " Le jour de l’ouverture, j’avais prévu sur les cinq lignes de fût trois cidres et deux bières. Quelques jours plus tard j’avais les cinq au cidre. " Aujourd’hui, Joran propose huit cidres différents au fût et plus de 150 références en bouteilles! " On en fait partout dans le monde. Dès qu’il y a des pommes, on peut faire du cidre. " Joran a cependant choisi de se fournir en Europe, dans une logique de consommation la plus locale possible. " On trouve toutes les variétés possibles en Europe. Il y a bien sûr la Bretagne et la Normandie mais aussi le Pays Basque, les Asturies et la région de Francfort qui ont une grande tradition de cidre. Depuis quelques années la Suisse, l’Italie, les Pays-Bas et la Belgique s’y mettent aussi. "

Une tradition fermière

La fabrication du cidre est en effet intimement liée à la vie fermière. Avant l’industrialisation, on trouvait souvent des pommiers au milieu des prairies et les agriculteurs faisaient chacun leur petite production.

Puis on s’est mis à raser les vergers au profit des champs de monoculture et cette tradition a peu à peu disparu. Mais le cidre n’avait pas dit son dernier mot. D’abord aux États-Unis on a vu se développer le goût pour les différentes variétés. La tendance s’étend maintenant à l’Europe. " En quelques années, on est passé de trois à douze producteurs en Belgique. "

La consommation de cidre chez nous reste toutefois encore assez confidentielle. La plupart des clients qui poussent la porte de la cidrothèque ne s’y connaissent pas, constate Joran. Mais ils en ressortent en général avec une autre image. " Certains pensent ne pas aimer le cidre parce que c’est sucré ou que ça sent la vache. Je leur fais goûter ceux que j’ai au fût et dans 90% des cas ils changent d’avis. " Dans la continuité de son bar, Joran propose également des cidres à commander en ligne, parmi une centaine de références. Il y en a donc pour tous les goûts.

https ://joran. bzh/