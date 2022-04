Jardins: quels sont les avantages d’un bac potager? Notre spécialiste vous répond (vidéo)

De très nombreux jardiniers ont des problèmes de dos et travailler le sol du jardin peut devenir un véritable calvaire. Des spécialistes de la santé se sont penchés sur le problème. Suite à différentes études, des potagers surélevés, anti-maux de dos, ont été créés. À l’heure actuelle, il est possible de se procurer ces bacs dans les jardineries et les revendeurs de mobilier de jardin. Mais attention tous ne sont pas valables!