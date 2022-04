Section de recherches, L’amour est dans le pré: les programmes à voir en télé du 16 au 22 avril

Ce samedi soir, La Une diffuse les deux derniers épisodes de «Section de Recherches». La fête pour la pension de Bernier va être gâchée…

Décidément, le temps est à la fin des séries françaises de longue durée sur les petits écrans. Après la fin de Candice Renoir (sous forme de série, mais qui existera encore en téléfilm) la semaine dernière, La Une diffuse ce samedi soir les deux épisodes finaux de Section de recherches.

La série policière créée en 2006 par Steven Bawol et Dominique Lancelot a fait son temps: elle n’est plus parvenue à figurer dans le Top 5 des séries les plus regardées en France en 2018, 2019 et 2020, année où elle est même sortie du Top 20. Qu’à cela ne tienne, la production a décidé d’offrir un double épisode final pour conclure les aventures du commandant Martin Bernier (Xavier Deluc). "Lorsque la décision d’arrêter la série est tombée, j’avais évoqué avec la chaîne et la production l’idée de faire un final, de tirer notre révérence élégamment pour que le public ne se sente pas trahi", indique l’acteur à nos confrères de Télé Star.

On l’y retrouve en train de fêter son départ à la retraite. Pour l’occasion, l’adjudante Victoire Cabral, alias Vicky (Félicité Chaton), organise un week-end surprise sur une île dans une magnifique villa appartenant à son père. Tous les membres de la SR de Nice sont évidemment conviés à la fête: Lucas Auriol (Franck Sémonin), Ariel Grimeaud (Élise Tielrooy), Jeanne Lorieux (Fabienne Carat) qui a intégré la brigade lors de la saison 14… Mais ce départ à la pension est aussi l’occasion pour les scénaristes de faire vivre à leur héros principal de grandes retrouvailles avec les anciens de la SRde Bordeaux. C’est ainsi que l’on retrouve sur l’île Mathilde Delmas (Virginie Caliari), Luc Irrandonéa (Jean-Pascal Lacoste), Nadia Angeli (Chrystelle ­Labaude) et Claire Linsky (Linda Hardy).

Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. La fête tourne au vinaigre lorsque le corps de l’un des invités est découvert sur les récifs. Accident? Meurtre? "Forcément, le commandant ne va pas appréhender l’enquête de la même façon, poursuit Xavier Deluc à nos confrères. Même s’il tente de rester solide, l’armure va se fêler." Cet ultime rebondissement dans la vie de la section est l’occasion pour les scénaristes de découvrir les personnages de l’autre côté de l’uniforme.

Pour info, TF1 diffuse ces deux épisodes jeudi prochain.

2. Samedi 16 – Sagrada Familia,le défi de Gaudi (Arte, 20h50)

Sa construction a débuté en 1882, pourtant elle n’est toujours pas terminée. La Sagrada Familia, l’œuvre monumentale de l’architecte catalan Antoni Gaudi n’a pas fini de donner du fil à retordre à ses successeurs. Sa géométrie complexe, reconnaissable entre mille ne facilite pas la tâche des ingénieurs en charge de la poursuite de son chantier. Des chercheurs tentent de percer ses secrets, en revenant aux sources de sa création, dans l’atelier du maître.

3. Samedi 16– RAS : la guerre froide, la croisade de Truman (La Trois, 21h)

Un documentaire de la série Les coulisses de l’Histoire revient sur la naissance de la guerre froide. Cet étrange conflit qui a divisé le monde en deux camps pendant près de cinquante ans.

Elodie de Sélys recevra en plateau l’historienne et commandante d’aviation Estelle Hoorickx et Tanguy de Wilde d’Estmael, professeur de sciences politiques. Ils commenteront les origines de cette guerre, qu’on doit, contrairement aux idées reçues au président Truman plutôt qu’à l’Union soviétique.

4. Dimanche 17– Les animaux fantastiques2(Tf1, 21h10)

L’univers dérivé de la saga Harry Potter nous plonge un peu plus dans le monde des sorciers imaginé par J.K. Rowling.

Après avoir découvert le monde des animaux fantastiques, on passe aux choses sérieuses dans ce deuxième volet des aventures de Norbert Dragonneau et sa bande. Le mage noir Gellert Grindelwald s’est échappé et cherche maintenant à se construire une armée pour anéantir les moldus (ceux qui n’ont pas de pouvoirs magiques). Mais heureusement Albus Dumbledore garde un œil sur lui.

5. Dimanche 17– L’amour est dans le pré: les portraits (RTL TVI, 20h55)

Les agriculteurs en quête du grand amour reviennent pour une quatorzième saison ce dimanche. Lors de cette première émission, Sandrine Dans, fidèle au poste, nous présentera ces cœurs à prendre venus des quatre coins de la Wallonie. Ils sont éleveurs de moutons, de vaches, de cochons, de chevaux, mais aussi producteurs de lait ou marchands de bêtes et ils se dévoileront et parleront de leur parcours sentimental.

6. Lundi 18 – Secrets d’histoire: Mata Hari, l’espionne mise à nu(Fr3, 21h10)

Star adulée dans toute l’Europe au début du 20e siècle, Mata Hari a connu une fin digne d’une tragédie. Accusée d’espionnage, elle sera exécutée au polygone de tir de Vincennes en octobre 1917. Stéphane Bern revient sur l’itinéraire romanesque de cette femme aux multiples visages. Était-elle une traîtresse? Une mythomane? Ou une amoureuse victime de ses charmes?

7. Mardi 19 – Les mardis de la planète(La une, 22h25)

La deuxième saison des mardis de la planète commence cette semaine en se penchant sur les phénomènes météorologiques. À chaque catastrophe, on se demande comment on pourrait mieux prévoir l’arrivée des ouragans, des tempêtes et des vagues de chaleur. Des scientifiques travaillent donc d’arrache-pied pour doper l’efficacité des modèles prévisionnels.

8. Mercredi 20– Coûte que coûte: le pouvoir d’achat (RTL TVI, 19h50)

Que diriez-vous d’économiser de l’argent, voire d’en gagner? En collaboration avec Test-Achats cette émission spéciale de Coûte que coûte va vous donner des astuces pour faire baisser vos factures. Les experts sont partis à la rencontre de trois familles pour leur donner les bons gestes à suivre dans trois thématiques: l’alimentation, le logement et la vente et l’achat en seconde main.

9. Jeudi 21– Et si le monde tournait rond?(Arte, 23h)

En 1979, James Lovelock jetait les bases du principe d’économie circulaire dans son livre, La Terre est un être vivant, l’hypothèse de Gaïa . Cette approche abondamment critiquée dans les années 80 est aujourd’hui reprise par bon nombre de scientifiques. Ce documentaire donne la parole à trois autres visionnaires qui proposent des solutions concrètes dont notre économie devrait s’inspirer.

10. Vendredi 22– Pedro Almodovar, tout sur ses femmes(La trois, 20h30)

Pedro Almodovar voue une admiration sans limites aux femmes. Carmen Maura, Victoria Abril, Penelope Cruz, Marisa Paredes: chacune a marqué à sa manière les films qui jalonnent sa carrière, des débuts fracassants, en passant par l’explosion sensuelle pour arriver au succès planétaire. Pour dresser le portrait du réalisateur espagnol, ce documentaire est parti à la rencontre de ses muses.