D’où viennent le lapin, les œufs et les cloches de Pâques?

1. Le lapin

Si le lapin est l’animal de Pâques par excellence, cela n’a pas toujours été le cas. Au départ, il s’agit d’abord d’un lièvre, qui vient d’Allemagne (le Osterhase ou "Lièvre de Pâques"). Avec le temps, le lièvre est devenu lapin et a gagné les Etats-Unis (le "Easter Bunny").

Pourquoi cet animal? Parce qu’il symbolise le printemps, le renouveau et la fertilité.

2. Les œufs

Et les oeufs, que l’on s’offre et mange, d’où viennent-ils? De l’Antiquité…

Déjà à cette époque, Egyptiens et Romains s’offraient des œufs peints, symboles de vie, au printemps.

La tradition chrétienne date, elle, du 4ème siècle: l’Eglise interdisant de consommer des oeufs durant le Carême, ceux-ci étaient été conservés pour être décorés et offerts à Pâques.

Ce n’est qu’au 19ème siècle, alors que le cacao est devenu plus accessible, que les chocolatiers vont commencer à confectionner des œufs en chocolat.

3. Les cloches

Pour d’autres, ce ne sont pas les lapins mais les cloches qui apportent ces œufs.

Après le jeudi saint et jusqu’au jour de Pâques, les cloches des églises ne sonnent plus pour marquer le deuil de Jésus. On dit alors aux enfants que les cloches partent à Rome, leur retour marquant la célébration de la résurrection du Christ.

Une tradition directement puisée la religion catholique.