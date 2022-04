Caroline Fontenoy (JT de RTL): «Je suis une maman un peu rock’n’roll»

Le fait de m’être replongée dans le boulot m’a fait un bien fou. Même si j’aime mes enfants, ça fait du bien de s’aérer l’esprit et de faire autre chose intellectuellement parlant.

Devenir maman a-t-il fait de vous une autre femme?

J ’ai toujours été quelqu’un de très battant dans la vie. Mais lorsqu’il s’agit de la santé de mes filles, je me suis vue me battre de manière décuplée. Aussi, je savais que j’allais être une maman un peu louve mais je n’imaginais pas à ce point. Mes filles, ce sont mes poussins. Il ne faut pas y toucher. Les avoir m’a aussi permis de reprendre conscience des choses essentielles. Je suis passionnée par mon boulot, mais je sais où se trouvent mes priorités.

Une maman est confrontée au regard de la société sur la façon dont elle s’occupe de ses enfants. Vous gérez cela comment?

J’ai pris le parti d’en rire. Comme dans un célèbre sketch de Florence Foresti, il y a la mère parfaite et celle qui court partout. Je m’identifie à cette dernière, la mère imparfaite qui a tellement d’humour et de choses à partager avec ses enfants que ce n’est pas grave. Tant mieux pour certaines mamans si elles n’oublient rien et si elles ont le temps de tout faire à la maison. Mes filles, elles, ont une maman plus rock’n’roll.

Est-ce que votre sensibilité a changé?

Clairement. Quand je regarde le JT et que je vois ces familles ukrainiennes déchirées par la guerre, je ne peux qu’avoir le cœur serré. Je me transpose. Je m’imagine prendre mes filles en bras et dire au revoir à mon compagnon qui part sur le front. Ce qui se passe nous concerne tous.

Si vos filles vous disent qu’elles ont envie de devenir journalistes…

Je leur dirai que c’est l’un des plus beaux métiers du monde et je les encouragerai à le faire. Mais, je ne leur cacherai pas l’envers du décor, c’est-à-dire les horaires peu définis, le salaire qui n’est pas comparable aux journalistes français et l’exigence. L’actualité n’attend pas le lundi matin pour arriver. On travaille les jours fériés et les week-ends.