Voici le nouveau visage de la BMW X7

©-

Difficile de manquer le nouveau X7, avec ses deux naseaux XXL et ses feux désormais étagés, particularités esthétiques destinées à devenir communes aux modèles les plus luxueux de BMW. Le pare-choc est lui aussi entièrement redessiné, avec des écopes plus anguleuses, inspirées du dernier concept XM. Les feux arrière adoptent quand à eux des feux au design 3D. Le pack M permet en outre de disposer d’inserts noirs qui soulignent au mieux le look sportif que veut alors se donner le massif SUV. Et en option, il est désormais possible d’opter pour des jantes d’un diamètre de 23 pouces!

©-

L’habitacle change tout aussi radicalement. Il adopte un style plus épuré encore, caractérisé par ce double écran incurvé composé d’une instrumentation de 12,3 pouces et d’une dalle de 14,9 pouces pour le multimédia, inspiré du SUV électrique iX. La console centrale se débarrasse de son levier de boîte de vitesses pour peaufiner l’ambiance plus aérée que par le passé.

Trois motorisations sont au programme, toutes dotées d’une hybridation légère en 48V: six-cylindres diesel de 352 ch pour la version 40d, six-cylindres essence de 380 ch pour la 40i, et V8 de 530 chevaux pour la M60i. Toutes associées à une boîte de vitesses automatique et à la transmission 4x4.