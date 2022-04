Du 15 au 17 avril, Lotto Mons expo

Les mondes imaginaires de la Fantasy prendront possession du Lotto Mons Expo durant trois jours. Pour sa neuvième édition, le Festival Trolls et Légendes invite à rencontrer des auteurs, dessinateurs et illustrateurs du genre.

Cinéma, littérature, bande dessinée, musique, jeux, expos, aucun domaine n’est laissé de côté.

Ce week-end sera rythmé par des spectacles, concerts et animations pour toute la famille. Ateliers créatifs, conteurs, musique, personnages déguisés, tout est fait pour plonger le visiteur dans une ambiance magique.

Il sera également possible de flâner entre les échoppes des artisans venus de toute l’Europe présenter leurs objets féeriques. Ou de casser la croûte, pour les amateurs de potions magiques et autres saveurs d’antan.

Enfin, la partie salon du jeu revient, avec toutes les valeurs sûres du jeu de société et du jeu de rôle. Des clubs et animateurs feront office de guides, tandis que les boutiques spécialisées conseilleront les joueurs, qu’ils soient aguerris ou novices. Comme chaque année, le Trolls d’Or, un concours de peinture et de sculpture, récompensera la plus belle œuvre réalisée par un visiteur.

https ://trollsetlegendes. be/

2. La journée du folklore

Le 16 avril, de 10h à 19h, Namur, place d’armes

L’ASBL FolkNam organise, en collaboration avec la ville de Namur, le rendez-vous des traditions et du folklore. Lors de cette 24e journée de fête, les géants Goliath, sa dame et deux de leurs trois enfants qui ont été restaurés seront présentés officiellement sur la place d’Armes. On les retrouvera ensuite durant le cortège l’après-midi: début à 14h, place des Cadets.

Durant toute la journée, un marché artisanal et un marché historique seront installés sur la place d’Armes. On y trouvera une exposition d’armures et de matériel d’époque, des jeux de société du 14e siècle, des recettes du 18e siècle et un facteur de marionnettes. Un bar folk animera également la place, ainsi que des ateliers du folklore.

La journée se clôturera avec le "Concoûrs do pus grand mougneû d’djote di Nameur", un plat traditionnel namurois.

3. Alice au pays de Han

Du 16 au 18 avril, Domaine des Grottes de Han

Alice a quitté le Pays des Merveilles pour s’installer à Han. Le temps d’un week-end seulement. Les festivités auront lieu sur la plaine d’accueil du domaine. Au programme: déambulations et parades costumées, conteurs, magiciens, grimages et marché artisanal. Ceux qui retrouveront le lapin blanc perdu dans le domaine gagneront une délicieuse surprise…

4. Ça bouge à Soleilmont

Du 15 au 17 avril, Ancienne abbaye de Soleilmont

Dégustations de bières, chasse aux œufs, promenades en pleine nature, jogging, marche Adeps: il y en aura pour tous les âges et tous les goûts à l’ancienne abbaye de Soleilmont ce week-end.

Le 16 avril, dès 13h, un Kids Village accueillera les enfants de trois à douze ans, tandis que leurs parents pourront participer au jogging: 5 ou 10 kilomètres.

https ://www.cbasoleilmont.be/

5. Train de Pâques

Les 16 et 17 avril, de 12h à 17h, Mariembourg, chaussée de givet

Le train à vapeur du Chemin de fer des trois vallées emmènera petits et grands pour une chasse aux œufs originale ces 16 et 17 avril. Des animations sont prévues au départ, à Mariembourg. La chasse aux œufs sera suivie d’une visite du musée qui présente notamment des locomotives à vapeur, un autorail diesel ou encore la voiture royale n°4, dite "voiture des princesses".

6. Croquez la nature

Les 16 et 17 avril, Xhoris, rue Jehoge, 11

Une ancienne ferme en pierres du Pays datant de 1836 ouvre ses portes pour accueillir quinze artisans et créateurs locaux. Au programme également: une expo de bonsaïs, une démonstration de vannerie, une expo d’anciennes photos de la maison, un parcours didactique autour des plantes sauvages comestibles et une balade de trois kilomètres dans le village.

7. Marché artisanal

Du 16 au 18 avril, de 10h à 19h, Abbaye de Maredsous

Plus de cinquante artisans et producteurs viendront présenter leur travail dans le parc du Centre d’accueil de l’abbaye de Maredsous. Il y aura de tout: vêtements, couture, bijoux, travail du bois, biscuits à l’ancienne, décoration, bonbons, escargots, cosmétiques.

L’entrée est gratuite.

Le week-end prochain (23 et 24 avril)

Escalade

Le 23 avril, à partir de 12h30, Château de Moha

En collaboration avec le Club Alpin et l’ASBL Vive le sport, le château féodal de Moha propose une initiation à l’escalade. La face nord du château accueillera un "death ride", une "via cordata" et un "pont de singe". L’animation est réservée aux personnes de plus d’1,30 m.

Réservations: https ://www.billetweb.fr/grimpe-au-chateau1&src=agenda

Big Bang Science

Les 22 et 23 avril, Liège, Maison de la métallurgie et de l’industrie

Parrainés par un adulte, Des jeunes de 12 à 20 ans ont observé, investigué, expérimenté, testé et présenteront le résultat de leurs efforts aux experts et aux autres jeunes. Des animations et des jeux seront également organisés.

https ://science-expo.be/

Le réveil du lac

Le 24 avril, de 11h à 22h, Fosses-la-Ville, Jardins du lac de Bambois

Comme chaque année, les Jardins du Lac de Bambois convient toute la famille à fêter dans la convivialité le réveil de ce site Natura 2000. Mêlant nature et tourisme, cet événement proposera un marché artisanal, un village des associations, des ateliers, du théâtre, des concerts et animations diverses.

https ://www.lacdebambois.be/