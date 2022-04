La Vespa de Justin Bieber: blanche, de la selle aux jantes

Bien plus qu’un scooter, la Vespa est devenue un objet culte, symbole de la liberté, de l’indépendance et de l’élégance italienne décontractée. Pour renforcer cette image d’icône de la pop culture, la marque a multiplié des collaborations. Après des éditions spéciales en partenariat avec Armani, Sean Wotherspoon ou Dior, la marque met en lumière les talents de designer d’un des artistes les plus influents de la planète, le chanteur canadien Justin Bieber. Sa version monochrome de la Vespa Sprint est blanche, des poignées aux jantes en passant par la selle. L’ensemble est rehaussé par des flammes et le logo du chanteur. Si le tarif n’a pas encore été annoncé, on sait que les pré-commandes ouvriront le 20 avril prochain.