10 articles pour les familles: Comment protéger ses enfants du soleil? Stages: quel impact aura la réforme du calendrier? Les packs télé-web-mobile à moins de 60 €

Le jour où j’ai perdu un enfant à la mer du Nord

C’était il y a 5 ans. Première découverte de la mer pour la n° 2 de la tribu. Au Coq. Du haut de ses 4 ans, la miss est une aventurière qui aime l’eau. Priorité: ne pas la laisser s’approcher seule de la mer. Cette après-midi-là, je cherche avec elle des coquillages. Elle termine une glace et je lui dis d’aller apporter l’emballage à sa maman, un peu derrière nous sur la plage.

Mais lorsque je reviens, pas de Camille. Je regarde autour et je réalise qu’il y a des dizaines et des dizaines d’enfants sur la plage… et qu’un enfant ressemble fort à un enfant. Ensemble, on tente quelques recherches mais le sable nous ralentit. Sans maître-nageur (pas à cette saison), je téléphone à la police. Des agents arrivent rapidement. L’un me glisse cette phrase que je n’oublierai jamais: "les garde-côtes sont prévenus mais le vent vient de la mer, elle ne devrait pas aller dans l’eau."

Les minutes défilent. D’autres policiers arrivent. Finalement, c’est sa grande sœur qui la retrouvera. Désorientée, la miss s’était trouvée à plus de 200 mètres de notre position. Un immense soulagement même s’il faudra plusieurs heures pour nous en remettre. Le lendemain, un peu penaud, j’ai été apporter des pralines au commissariat local.

