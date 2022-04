1. La veille, enlever la graisse des côtes et des os de l’agneau.

2. Peler et écraser l’ail. Hacher la menthe, la lavande et le citron confit. Mélanger avec 10 cl d’huile d’olive et l’ail écrasé.

3. Ajouter le carré coupé en deux et l’enrober avec la marinade. Poivrer.

4. Couvrir de film alimentaire et laisser mariner une nuit.

5. Le jour même, retirer l’agneau de la marinade.

6. Préchauffer le four à 200 °C (th. 7).

7. Mouiller le gros sel avec 3 ou 4 c. à s. d’eau et déposer la moitié sur un plat de cuisson.

8. Faire chauffer une poêle à feu vif avec 2 c. à s. d’huile d’olive.

9. Faire caraméliser la surface de la viande.

10. Enfoncer le carré, côté os, dans son lit de sel. Recouvrir avec le reste du sel mouillé et enfourner 10 minutes.

11. Vérifier la cuisson. Retirer du four et laisser reposer 5 à 7 minutes.

12. Casser et retirer la croûte. Couper et séparer les côtes pour le service. Saupoudrer de sel parfumé à la lavande et poivrer.