30 ans de Disneyland Paris: les chiffres vertigineux du parc

Trente ans plus tard, le parc, rebaptisé "Disneyland Paris" en 1994, est devenu la première destination touristique en Europe. Un statut qui a demandé des investissements considérables.

1. 375 millions de visiteurs

Depuis son ouverture, "Disneyland Paris" a accueilli plus de 375 millions de visiteurs, dont plus de la moitié provenant de l’étranger. Avant l’apparition du Covid, jusqu’à 15 millions de personnes se rendaient chaque année sur le site. Des chiffres jamais égalés dans les autres parcs d’attractions européens. Au niveau mondial, le parc parisien est toutefois moins plébiscité que ses homologues Magic Kingdom Walt Disney Resort en Floride, Disneyland Parc Resort en Californie et Tokyo Disneyland. En 2019, il se classait à la 14e place du Top 20 des parcs mondiaux en nombre de visiteurs.

2. Des milliards d’investissements

Pour devenir première destination touristique en Europe, le parc a dû se développer en permanence. Proche de la capitale et bien desservi par le TGV à partir de 1994, il va rapidement s’agrandir. Un centre commercial en 2000, le parc Walt Disney Studios en 2002 et toujours plus d’attractions: le Space Mountain, la Tour de la terreur ou encore Ratatouille. Et cela ne va pas s’arrêter de sitôt: une zone consacrée aux super-héros Marvel ouvrira ses portes en juin prochain. Des espaces dédiés à la Reine des Neiges et Star Wars sont aussi attendus prochainement.

En trente ans, le parc a investi 9,1 milliards d’euros pour compter aujourd’hui 59 attractions et 7 hôtels.

3. Plus de 15 000 employés à Disney

Pour accueillir ses millions de visiteurs, "Disneyland Paris" peut compter sur une équipe de "Cast Members": plus de 15 000 employés de plus de 120 nationalités différentes. Ensemble, ils exercent près de 500 métiers.

4. Un parc qui coûte cher, très cher

Derrière ces chiffres, il y a aussi des difficultés. Faire fonctionner "Disneyland Paris" coûte cher. Surtout lors d’événements anxiogènes, comme les attentats de 2015 et 2016 à Paris, ou comme en période de crise sanitaire . Affecté par une baisse de fréquentation importante et des dépenses de sécurité accrues, "Disneyland Paris" avait enregistré à l’époque une perte record en 2016 de 705 millions d’euros. Autre exemple: après le passage du coronavirus, la maison-mère a dû injecter 350 millions d’euros dans les caisses.

Depuis 1992, le parc n’a été bénéficiaire qu’à sept reprises.