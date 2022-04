Ce petit paradis, on le rejoint en 4 heures maximum depuis l’aéroport de Charleroi via un nouveau vol sans escale. On le parcourt aussi en un clin d’œil avec ses 57 km d’ouest en est et moitié moins de nord en sud. On débourse en moyenne 150 € aller-retour si on choisit bien ses dates et on avance sa montre de 1h une fois posé les pieds sur le tarmac de Funchal. Au large du Maroc et au nord desîles Canaries, son climat doux tout au long de l’année permet à l’archipel de se laisser apprécier au fil des saisons.

©-

Climat, budget, faisabilité, n’est-ce pas là quelques infos de base qui nous décident à faire nos bagages? Dans les airs, les yeux rivés sur le hublot, la vue de fin de vol en dit déjà long sur ce que le visiteur s’apprête à vivre entre villes, montagnes, forêts et mer. Une fois mise derrière soi la mini-appréhension de l’atterrissage sur la piste considérée comme l’une des plus techniques du monde, Madère se laisse ensuite découvrir en toute zénitude.

Sa diversité fait place à de multiples expériences: la randonnée au gré des levadas (réseaux de canaux) qui ruissellent des montages, la découverte de ses jardins aux fleurs multicolores qui lui valent son surnom d’île aux fleurs, ses plages volcaniques, sa forêt laurifère classée à l’Unesco ou encore ses montagnes qui offrent une impression d’escapade la tête dans les nuages.

Celle qu’on surnomme la petite Réunion pour ses similitudes avec l’île de l’océan Pacifique dévoile ses atouts les uns après les autres, et on en tombe inévitablement sous le charme à tel point qu’on lui dira sans doute "até a vista" (à bientôt, en portugais), un verre de poncha (cocktail traditionnel) à la main, quelques heures avant de la quitter.

Funchal, une capitale entre ville et nature

Le téléphérique offre une vue splendide sur Funchal. ©Audrius – stock.adobe.com

Pour faire connaissance en douceur avec la vivante Funchal, rien de tel que de prendre un peu de hauteur avec le téléphérique. Une rencontre vertigineuse à plus de 500 m d’altitude.

Survoler Funchal, n’est-ce pas une belle manière d’apprendre à connaître cette ville de la face sud de l’île et qui compte quelque 100000 habitants? Les professionnels du secteur du tourisme sur place sont unanimes: pour un premier rencard réussi avec la capitale, "il faut absolument monter dans le téléphérique" , insiste Graça Lopes.

Ses 39 cabines relient Funchal au village perché de Monte dont les attraits touristiques ne manquent pas, comme le jardin tropical ou la descente en toboggan (lire ci-contre). Un aller dans le "cable car" coûtant 12 €, "les locaux n’y ont pas recours" , note la guide. Un court et intense voyage de 15minutes qui élève à plus de 500 m d’altitude, offrant une vue imprenable sur le joli bleu de la mer et la ville et ses bâtiments et maisons qui s’étendent le long de la côte, créant une sorte d’amphithéâtre sur les sommets.

Petit à petit, le visiteur entre dans un monde vert et luxuriant où abondent fleurs et jardins. Le véritable point fort d’une visite de Madère qui a tout d’une destination de type city-trip ou plus long voyage tant sa diversité est impressionnante.

De nombreuses spécialités

©-

Découvrir Funchal, c’est aussi flâner en toute simplicité en se laissant charmer par les élégants pavés traditionnels ornant le sol de la ville, les azulejos (carreaux de faïence) par-ci par-là; c’est se balader sur la brocante du samedi ou prendre quelques clichés des fresques de street art qui décorent les portes de la rue Santa Maria (remplie de petits restaurants sympas) avant ou après une incursion au mercado dos Lavradores.

Pour les amoureux d’histoire ou les simples curieux: passage obligé dans la cathédrale de Funchal, classée monument national. "Elle est le principal édifice religieux de l’île" et un des rares bâtiments à avoir survécu à la colonisation. Depuis ce monument, on rejoint à pied de nombreux points d’intérêt. "Il est un peu le point de repère dans la ville."

Comme dans toute escapade, apprendre à connaître un lieu, c’est aussi se laisser aller à goûter les spécialités. Les possibilités sont multiples à Funchal. Une option est de se laisser tenter par la dégustation de vins, d’autres sont de grignoter un pain au beurre d’ail connu sous le nom de bolo do caco, de commander le traditionnel sabre noir au restaurant ou de garder un souvenir mémorable de l’espetada, une brochette traditionnelle de cubes de bœuf assaisonné d’ail et de laurier. Sur les hauteurs, on vous la sert à l’ancienne sur un bois de laurier.

©-

Un autre chouette petit détour est d’entrer dans l’univers à l’ancienne de la Fabrica de Santo Antonio, une fabrique traditionnelle de biscuits fondée en 1893 connue pour concocter un des meilleurs bolos de mel de Madère, une sorte de pain d’épices emblématique de l’île.

Après toutes ces découvertes, rien de tel que de débriefer autour d’un poncha, boisson à base de rhum de Madère (les plantations de canne à sucre sont nombreuses sur l’archipel), de citron, d’orange et de miel. Il peut être corsé mais, rassurez-vous, il ne fait pas oublier les aventures extraordinaires vécues sur l’île.

Insolite: la glisse en traîneau

©-

Descendre dans les rues étroites et sinueuses de l’île à toute allure (jusqu’à 50 km/h! ) assis dans un traîneau en osier poussé par deux Madériens vêtus de blanc et coiffés d’un chapeau de paille, c’est l’activité touristique "incontournable" , assure la guide Graça Lopes qui s’y essaie une nouvelle fois.

Autrefois – "ça date de 1850" – il s’agissait d’un moyen de transport utilisé par les habitants de Monte (où on trouve aussi le jardin tropical Monte Palace) pour rejoindre Funchal. "À l’époque, la route était pavée , laisse-t-elle imaginer. Les locaux remontaient avec le traîneau sur le dos."

Aujourd’hui, seuls les visiteurs grimpent dans le "toboggan" qui a tout de même su conserver un côté authentique. "Cent cinquante hommes le pratiquent, dont la plupart de génération en génération" . La descente dure 10 minutes sur une distance de 2 km avec frayeurs et frissons garantis pour 15 € par personne.

5 activités à ne pas louper

Les guides locaux s’accordent à dire qu’une semaine est nécessaire pour visiter l’île sans se presser. Voici notre Top 5 des incontournables pour éveiller tous les sens.

1. Le tour en jeep

©-

S’il est préférable de louer une voiture pour explorer l’île comme elle le mérite, attention de ne pas s’aventurer trop haut dans les montagnes avec un véhicule classique. "Cela peut être dangereux , assure Ricardo, guide et conducteur pour Madeira Mountain Expedition. Le visiteur rate quelque chose s’il ne réserve pas un tour en jeep" , convainc-t-il.

Quelques heures ou une journée complète pour découvrir les beautés cachées de Madère, les points de vue dont certains sont encore peu fréquentés, la plage de sable (rare à Madère) noir de Seixal, les cascades, les criques ou les piscines naturelles. Une activité qui en met plein la vue.

Madeira Mountain Expedition propose ce type d’expérience. 245 € pour une jeep la demi-journée.

2. Des dégustations

Une expérience qui vaut le détour: goûter le vin de liqueur de Madère. Alors, cap sur la visite guidée des caves à vin Blandy’s Wine Lodge, dans le centre de Funchal, au cœur d’un ancien couvent.

La famille Blandy étant l’une des principales productrices de vin de l’île, elle invite les visiteurs à découvrir les coulisses de son histoire avant de finir en beauté par une dégustation. À deux pas de là, on peut craquer pour une expérience gustative d’un autre genre, celle du chocolat UauCacau. «Il est importé de Belgique, détaille la guide Graça Lopes. Les autres ingrédients qui composent les créations sont locaux». Beurre de cacahuète, fruit de la passion, mangue, les saveurs sont tout aussi sympas que les formes originales.

3. La sortie en mer

©ÉdA

Les chances de pouvoir observer les dauphins sont grandes toute l’année à Madère. À condition bien sûr de grimper sur un de ces bateaux qu’on trouve à la marina de Funchal pour une excursion.

Le moment idéal? Tôt le matin ou peu avant le coucher du soleil. Le spectacle naturel des dizaines de dauphins zébrant les eaux cristallines, suivant le bateau avec, pour certains, un saut périlleux comme cerise sur le gâteau, est inoubliable et émouvant.Cette petite croisière le long de la côte permet aussi "de voir l’île sous un autre angle" , assure le capitaine.

La compagnie Happy Hour propose de monter sur son voilier à la découverte de la vie marine avec boissons et snacks à bord et de multiples explications.

4. Le marché coloré

Dépaysement assuré au mercado dos Lavradores de la vieille ville de Funchal. Un lieu «très touristique, reconnaît la guide Graça Lopes. À visiter le vendredi tout au long de la journée et le samedi, jours où les locaux viennent y faire leur courses».

Les fruits, légumes, poissons, herbes aromatiques, fleurs et plantes se mélangent, offrant un véritable festival de couleurs et de saveurs.On ressort du marché avec des photos plein l’appareil et de chouettes rencontres dans la tête, comme celle avec la plus ancienne vendeuse de fleurs du marché, Isabel Pereira, dont l’étal se trouve à l’entrée. Ne surtout pas hésiter à tester les fruits exotiques caractéristiques de l’île, tels que la banane-ananas, l’anone ou les fruits de la passion.

5. Des randonnées

Madère est le paradis des randonneurs. Les sommets sont assez hauts pour une île et le point culminant étant le Pico Ruivo (pic rouge en portugais) avec 1862 m d’altitude.Les possibilités de marche sont nombreuses.

Que ce soit au fil des levadas (ces canaux d’irrigation caractéristiques de l’île) «qu’on retrouve sur plus de 2000km», chiffre Ricardo, guide et conducteur pour Madeira Mountain Expedition.

Ou au cœur de la forêt de lauriers classée au Patrimoine mondial depuis 1999 et particulièrement la zone enchanteresse de Fanal, souvent plongée dans la brume et le brouillard, preuve supplémentaire s’il en faut de la diversité incroyable de l’archipel.