Première grossesse: les conseils pour bien gérer

Sandrine d’Huart est psychologue, spécialisée en périnatalité et parentalité.Elle propose des consultations à Flawinne et Gembloux. Aux futurs parents, elle conseille de commencer par préparer un projet de naissance. "Pour que cela se passe de manière optimale, c’est bien de réfléchir en amont à ce qu’on veut: quelle maternité va-t-on choisir? Veut-on allaiter? Si ce n’est pas le cas, mieux vaut écarter d’emblée les services hospitaliers de maternité “amis des bébés”." La psychologue recommande aussi de se renseigner sur le taux d’épisiotomies, de césariennes ou encore de péridurales qui sont pratiquées par son gynécologue et/ou l’hôpital. Cela afin d’éviter les éventuelles déconvenues le jour J.

Un plan B, mais aussi un plan C

Un accouchement se passe rarement comme on l’avait imaginé. Pour cela, Sandrine d’Huart recommande de prévoir un plan A, voire un plan B et… un plan C.

"Même si on prépare un projet de naissance, c’est impossible de prévoir ce qui va se passer le jour de l’accouchement. C’est bien d’établir des priorités. De penser aux choses qu’on ne veut pas lâcher. Par exemple, si un accouchement 100% physiologique n’est finalement pas possible car il y a des complications, il faut se poser la question de savoir comment on va gérer et garder en tête cette possibilité."

La grossesse, l’accouchement, le risque de fausse couche aussi, ne doivent plus être des sujets tabous dans nos sociétés. L’anticipation reste la meilleure arme pour affronter les aléas qui peuvent survenir, même si on ne peut jamais y être parfaitement préparé. Pour la psychologue, ça ne génère pas forcément plus d’angoisses. Au contraire, ça permet de prendre du recul sur la situation quand elle arrive car on sait que c’était une possibilité et qu’on n’y est pour rien.

Un réseau de solidarité

Aujourd’hui encore, les femmes ne sont pas suffisamment informées des difficultés à accueillir un premier enfant.

C’est la vie tout entière qui se métamorphose du jour au lendemain. D’où l’importance de se constituer un réseau de solidarité avant l’arrivée de bébé. Sur qui va-t-on pouvoir compter en cas de grosse fatigue? Comment se répartiront les tâches entre les deux parents?

"J’entends beaucoup de femmes qui me disent “on ne m’avait pas prévenue que ce serait un tel tsunami”. Avoir des personnes-ressources autour de soi peut vraiment changer la donne. Que ce soit quelqu’un de l’entourage ou une sage-femme sur qui on pourra se reposer. On peut avoir une sage-femme à domicile et c’est intégralement remboursé. Mais peu de femmes le savent", note la psychologue.

Google n’est (a priori) pas votre ami

Il peut être tentant de se renseigner sur internet pour une première grossesse et d’aller y quérir des témoignages. Grosse erreur selon Sandrine d’Huart. "Les réseaux sociaux ne sont vraiment pas une bonne chose pour les femmes enceintes. Idem pour internet, on trouve tout et n’importe quoi. On va lire des récits d’accouchement qui sont soit très négatifs, soit enjolivés à l’excès. Dans les deux cas, ça ne reflète pas la réalité de la majorité."

Faut-il dès lors se tourner vers la littérature spécialisée? Pas forcément non plus. "Les femmes enceintes sont hypersensibles. On a des livres qui sont très bien, d’autres qui sont extrêmement culpabilisants. Ce qui reste important, c’est le contact humain. Les sages-femmes, surtout en libéral car elles ont davantage de temps à consacrer à leurs patientes, sont généralement très à l’écoute et connaissent bien le sujet. Il ne faut pas hésiter à leur poser des questions."

En cas d’angoisse, de stress, si la prise de médicaments est évidemment déconseillée par principe de précaution, d’autres solutions existent pour les futures mamans. "Il existe le yoga prénatal, la méditation, la relaxation. Il y a aussi des tas de ressources sur internet pour calmer ses peurs, ainsi que des applications. Il ne faut pas hésiter à y recourir."

