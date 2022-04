Passer commande sur internet met en branle de nombreux travailleurs peu reconnus. ©© Story Circus/FTV

Commander un repas, chercher sur Google comment fixer un tableau, se réserver un appart pour un week-end, matcher avec son prochain date.

Voici quelques idées de tout ce qui nous est accessible via des applis sur nos smartphones et dont peu de personnes ont conscience de ce qu’elles impliquent réellement.

Ce sera peut-être moins le cas après la vision de cette excellente série documentaire – découpée en cinq épisodes sans voix off ­inutile – partie à la rencontre des travailleurs de l’ombre, ceux qui font que ces plateformes tournent à plein ­régime. ­

Salaires de misère, règles de conduite ­dangereuses ou ­hyper-strictes, ça fait froid dans le dos.

2. Mardi 12– Histoire de l’antisémitisme (Arte, 20h55)

Les clichés antisémites ont été créés de toutes pièces au Moyen Âge. ©© Effervescence Productions

An 38 après J.-C. La ville cosmopolite d’Alexandrie est sous le choc après que les juifs de la cité ont été massacrés. C’est le premier massacre connu visant spécifiquement cette communauté.

Mais ici, comme lors de toutes les violences postérieures contre les juifs, l’explication de ces émeutes tient plus à des motivations politiques ou écono­miques. C’est le principal enseignement de cette série d’Arte qui décortique en détail l’antisémitisme à travers les siècles.

De fil en aiguille, le documentaire livre une analyse rigoureuse et éclairante sur les origines de l’antijudaïsme. Il apparaît ainsi que ce dernier ne se forme véritablement qu’à l’époque des croisades, mille ans après ­Alexandrie. Jusque-là, juifs et chrétiens étaient quasi indifférenciables et vivaient en paix.

Une époque révolue quand l’Église décide de se créer des ennemis. Naissent alors tous les clichés sur les juifs (nez crochu, cupidité, meurtres rituels d’enfants), et les premiers pogroms surviennent.

La suite du docu montre comment ces persécutions recyclent continuellement les mêmes mythes pour se justifier, du Moyen Âge à nos jours, malgré des périodes d’accalmie (dans l’Espagne musulmane, dans la Pologne du XVII siècle, puis là où se diffuseront les idéaux de la Révolution française).

Grâce à ces quatre épisodes, le phénomène s’éclaire: on découvre comment ces discriminations ont été constamment orchestrées par les prêcheurs de haine pour atteindre des objectifs qui n’avaient en fait rien à voir avec la religion. Et l’examen minutieux de ces violences permet de dépassionner ce sujet hautement inflammable.

3. Mercredi 13 – «Basique», le concert: Clara Luciani (France 4, 21h10)

France 4 dédie sa soirée à Clara Luciani. ©© Morgane Prod

En Belgique, après avoir rempli le Cirque Royal l’automne dernier et Forest National ce mercredi 9 mars, la chanteuse française nous reviendra cet été aux ­Francofolies de Spa (23/7) et aux Solidarités de Namur (27/8) avant de jouer à nouveau à Forest National le 25 novembre.

Joli programme. Dans la foulée des Victoires de la musique où elle a remporté les deux récom­penses les plus prestigieuses (artiste féminine de l’année, album de l’année pour “Cœur”), France 4 lui consacre sa soirée.

Tout démarre côté pile (électrique) avec le concert “Basique” où elle impose bienveillance et énergie.

Réalisé par Benjamin Montel et Antonin Boutinard Rouelle, le documentaire réalisé dans le cadre de la série de portraits de nou­velles artistes francophones Jump! nous montre, en deuxième partie de soirée, l’artiste dans son intimité.

Des loges au tour bus, des doutes aux moments de partage avec son public, Clara Luciani déclare vivre les plus beaux moments de sa vie. Ce qui ne l’empêche pas de garder la tête froide et de se poser les questions qu’il faut pour avancer dans sa quête artistique. On l’aime, Clara.

4. Jeudi 14– Manchester by the sea (La Trois, 20h35)

Casey Affleck donne la réplique à Michelle Williams. ©-

À la mort de son grand frère, Lee revient dans son village natal qu’il a fui après un drame.

Grand et beau mélodrame traité avec la liberté de ton et la richesse du ­cinéma américain des années 70, Manchester By The Sea est le portrait humaniste et plein de subtilité de laissés-pour-compte à l’existence fracassée.

Un retour au pays aux allures de conte de la rédemption incarné avec une sublime et digne ­intériorité par Casey Affleck.

La bande-annonce de «Manchester by the sea»

5. Vendredi 15– Le loup-garou de Londres(Tipik, 23h20)

Un loup-garou plus vrai que nature se balade à Londres. ©-

Perdus en pleine campagne anglaise, deux routards américains se font attaquer par une étrange créature.

Nourri de références aux loups-garous et autres ­Dracula, John Landis s’amuse des codes de la série B d’horreur fauchée.

Mais au beau milieu d’une comédie fantastique très drôle qui date de 1981 déjà, une scène fait son petit effet: la transformation à vue de l’homme en loup. Et là, grâce aux maquillages saisissants de Baker, c’est le frisson qui parcourt l’échine!

La bande-annonce du «Loup-garou de Londres»