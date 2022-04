1. CONSO | Guerre en Ukraine: des réductions de production dans les entreprises alimentaires

La Fédération de l’industrie alimentaire belge (Fevia) a questionné ses membres sur leurs problèmes d’approvisionnement, suite à la guerre en Ukraine. Quatre sur 10 indiquent qu’elles pourraient temporairement suspendre ou réduire leur production dans les semaines à venir. À lire ici.

2. SANTÉ | Le droit d’oublier plus vite son cancer du sein

Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé recommande que le secteur des banques et assurances réduise le délai du droit à l’oubli pour certains cancers du sein, de 10 ans à un an. Nos explications à lire ici.

3. SOCIÉTÉ | Des funérailles plus intimes, plus chaleureuses

Les familles préfèrent désormais rendre un ultime hommage à leur défunt à travers une cérémonie intime et personnalisée. Rencontre avec le vice-président de la fédération nationale des entreprises de pompes funèbres.

En pratique

4. CONSO | Google Maps incompréhensible: on vous aide à régler le problème

Google Maps réserve une drôle de surprise ces derniers temps à certains utilisateurs francophones utilisant Androïd. L’application mobile a un accent incompréhensible à l’heure de les guider sur la route. On vous explique comment corriger ce bug ici.

5. CONSO | Comment limiter le coût de votre abonnement internet?

Les opérateurs vous incitent à rassembler vos services télécoms sur une seule facture. Voici les meilleures formules qui tiennent compte des sérieuses augmentations des tarifs appliquées ces derniers mois.

6. CONSO | Un smartphone d’enfer à partir de 500 €

Voici notre test des trois téléphones milieu et haut de gamme les plus intéressants sortis ces dernières semaines en Belgique. Au menu: le paradoxe Apple et iPhone, la charge ultra rapide de OnePlus, la constance de Samsung. À découvrir ici.

7. CONSO | Un chauffage de terrasse, mais lequel: bois, gaz, électricité?

Le printemps est là, les températures radoucissent en journée mais les soirées restent fraîches. Nous vous livrons ici quelques conseils pour bien choisir un chauffage de terrasse.

8. MANGER | Des recettes avec des œufs pour Pâques

Cuits durs, mollets, pochés, sucrés, salés… les œufs se mettent dans tous leurs états pour Pâques. Voici quelques recettes à tester cette semaine.

La période est propice aux achats un peu compulsifs…Du coup, vous avez accumulé œufs, lapins et autres jolies figurines en chocolat. Voici ici quelques idées pour ne pas gaspiller les surplus.

Coup de cœur

9. SORTIE | Immersion dans l’aventure de la navigation

L’histoire de l’humanité est intimement liée à l’eau, notamment à la navigation. C’est ce que raconte l’exposition itinérante "Une grande histoire de la navigation" qui commence son parcours par Bruxelles, ce mois-ci.

Elle emmène les visiteurs en voyage à travers mers, océans, fleuves et rivières. C’est à voir à Tour&Taxis à Bruxelles, et à lire ici .

10. SORTIE | Découvrir Namur à bord d’un speedboat

Journaliste à la RTBF et namurois pure souche amoureux de sa ville, Rudy Hermans fait découvrir Namur à bord de son speedboat acquis en 2020. Lorsqu’il en a fait l’acquisition en 2020, l’idée d’en faire une attraction touristique a très vite germé dans son esprit. Cela s’est concrétisé l’an dernier avec le lancement de Namur Sans Amarres. Nous l’avons rencontré.

11. SORTIE | Nos bons plans pour un city-trip à Séville

La capitale de l’Andalousie est une destination tout indiquée pour un city-trip, à n’importe quel moment de l’année. Séville allie atmosphère festive et patrimoine culturel, à deux heures de vol de chez nous. Nos bons plans pour profiter à fond de votre court séjour.

12. CULTURE | L’actu musicale de la semaine: Red Hot Chili Peppers, Harry Styles, Roxy Music et Renaud

Cette semaine, les Red Hot Chili Peppers reviennent sur le devant de la scène avec un très bon album.Harry Styles annonce la couleur de son nouvel album, Roxy Music se reforme pour une tournée US et Renaud donne de ses nouvelles. À découvrir dans notre sélection .

13. MONDE | Dans le WhatsApp d’Emmanuel Macron

C’est ce dimanche que nos voisins français se rendent aux urnes pour le 1ertour de l’élection présidentielle. En attendant les résultats du scrutin, la rédaction de l’avenir.net a imaginé ces conversations WhatsApp qu’aurait pu avoir Emmanuel Macron. C’est fictif, ludique, mais malgré tout inspiré de faits réels. Amusez-vous à les lire ici.