Si certains choisissent par facilité les trottinettes partagées, il est quand même plus sympathique d’avoir un engin qui correspond à ses besoins ou à ses envies. Le choix d’une trottinette passe par le prix d’acquisition bien sûr, mais aussi, et c’est très important, par sa capacité à vous transporter de manière confortable et rapide.

Nous avons régulièrement entendu des usagers, qui après avoir fait l’acquisition d’une machine bas de gamme, se plaignent du manque d’autonomie ou de puissance.

Nous en avons déjà parlé dans cette rubrique, les prix riment souvent avec efficacité. Cela est valable pour tout, et encore plus pour des engins qui comportent quantité de composants électroniques.

Selon l’usage

Pour avoir une machine puissante, il faut un ou des moteurs puissants et cela passe forcément par du matériel plus haut de gamme et solide.

En 2022, pour choisir sa trottinette électrique, il faut avant tout connaître ses besoins de déplacement. La plupart des trottinettes proposent des autonomies de 20 à 50 km. C’est amplement suffisant pour les déplacements en ville.

La puissance des trottinettes s’exprime en watt et en volt. Côté watt, cela varie entre 250 et 1000 W par moteur (parfois il y a deux moteurs) et côté volt, on est entre 24 et 60 V. Plus le voltage est élevé et plus votre engin sera puissant.

Ces paramètres sont surtout importants quand on prend en compte le poids de l’utilisateur et les côtes à gravir. Vient ensuite le confort de déplacement. Vos déplacements se passent sur des rues pavées, alors des roues plus larges et des suspensions sont indispensables.

Votre style de conduite sera plus fluide avec un tel équipement et les risques de chute moindres. À noter que plus les roues sont grandes, plus il sera facile pour l’utilisateur de franchir les obstacles comme les trottoirs ou autres aléas de routes endommagées.

À la bonne taille

Après ces données plus techniques et pour évoluer dans les meilleures conditions, il faut voir le côté pratique de la trottinette.

Lors du choix, il est primordial de voir la hauteur du guidon. Celle-ci doit se situer entre vos hanches et votre poitrine. Plus le guidon est haut, moins l’engin est maniable, mais à l’inverse, un guidon trop bas donne mal au dos.

Pour ce qui est du deck – le plateau qui vous accueille –, il faut, lors des essais, être sûr que vous êtes bien installé. Si vous chaussez du 47, pensez à prendre un deck plus long et large. C’est important, car la plupart des trottinettes proposent des decks trop petits pour les adultes.

Une fois l’ensemble de ces paramètres pris en compte, il ne vous reste plus qu’à choisir le modèle. Et pour cela, il faut compter entre 500 et 3000€. Le choix est grand, mais les utilisations sont tellement variées que l’investissement, quel que soit le montant, doit être réfléchi.