L’effet doit être rapide: si cela ne fonctionne pas la première ou la seconde fois, cela signifie que l’on n’a pas choisi la bonne huile essentielle, ou que le problème est plus important.

L’ylang-ylang, stimulante

©Siriporn – stock.adobe.com

Reconnaissable entre tous, son parfum chaud et sucré entre dans la composition d’huiles de massage destinées aux jeux sexuels. " C’est une huile essentielle qui détend, avec un effet légèrement euphorisant", explique Annabelle Pongratz Muller-Vitu, sexologue et phytothérapeute. L’ylang-ylang fait aussi partie des plantes qui contiennent du béta-caryophyllène, une molécule qui augmente le taux de testostérone dans l’organisme. Cette hormone sexuelle est responsable de la libido chez l’homme, mais aussi chez la femme.

Comment l’utiliser?

Le mieux est de vérifier que l’on apprécie l’odeur. "Il faut ensuite choisir l’huile essentielle complète, et éviter celle où il est indiqué “troisième distillation” car l’odeur est moins agréable", recommande Françoise Couic-Marinier, aromathérapeute.

La recette

Mélanger 3 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang à 6 gouttes d’huile végétale de jojoba ou d’argan, dont la texture fluide est bien absorbée par la peau. Appliquer le mélange en massage sur le bas du dos, 30 minutes avant la rencontre.

La cannelle de Ceylan, tonique

©Madeleine Steinbach – stock.adob

Son parfum épicé l’associe à la gourmandise, mais aussi au plaisir. " Elle combat la fatigue, stimule la tonicité et convient tant aux hommes qu’aux femmes." Comme l’ylang-ylang, la cannelle fait partie des huiles essentielles qui contiennent le plus de béta-caryophyllène favorisant la testostérone.

Pour qui?

Les personnes dont la baisse de libido est associée à une diminution générale du niveau d’énergie.

Comment l’utiliser?

" Il faut choisir l’huile essentielle d’écorce de cannelle, et non de feuilles, qui n’a pas la même odeur ni les mêmes propriétés." On ne l’utilise surtout pas pure, car elle est très irritante, mais diluée à 5% dans une huile végétale.

La recette

Mélanger 15 gouttes d’huile essentielle pour 10 ml d’huile végétale. On peut ajouter une goutte d’huile essentielle d’ylang-ylang pour renforcer l’effet, avant de l’utiliser en massage des reins et du bas du dos, 30 minutes avant la rencontre.

La rose de Damas

©RaDa – stock.adobe.com

Elle reste pour certains ce qu’elle était pour les Grecs: la fleur d’Aphrodite, déesse de l’amour. Mais pour d’autres, son parfum est un peu désuet. Des études ont cependant montré un bénéfice sur la libido, qui serait lié à ses propriétés relaxantes.

Comment l’utiliser?

On s’assure d’abord que l’on apprécie l’odeur, car son prix est élevé. La façon la plus simple de procéder est d’en déposer une goutte à respirer sur le poignet, 30 minutes avant la rencontre.

La recette

Si la baisse de moral persiste, diluer 10 gouttes dans 5 ml d’huile végétale de jojoba, et s’en masser les poignets ou le plexus solaire chaque jour pendant une semaine.