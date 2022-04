Le secret du cocktail de James Bond - Comment faire un personnage en chocolat - 5 recettes de printemps : découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Trompe l’oeil

Top Chef, Master Chef, Le Meilleur pâtissier, Cauchemar en cuisine, on le sait les émissions culinaire ont le vent en poupe. Si, bien qu’aujourd’hui, il devient même compliqué d’allumer son post sans y échapper.

Un succès qui ne date d’ailleurs pas d’hier. On se souvient de Maïté et Micheline qui nous donnaient rendez-vous tous les midis dans "La cuisine des Mousquetaires" ou encore de Joël Robuchon avec son "Bon appétit bien sûr".

Alors oui, la recette n’est plus la même, aujourd’hui, on mise plus sur la compétition que sur la recette en elle-même mais ce n’est pas grave, on y apprend toujours plein de trucs.

Alors forcément, cet engouement n’a pas échappé à la plateforme de streaming Netflix qui propose de nombreuses émissions culinaires. Et comme dans un bon pot-au-feu, on y trouve de tout… mais aussi du n’importe quoi.A l’image de la dernière série qui cartonne "On en mangerait ou pas". Le principe? Des cuisiniers réalisent des gâteaux qui ressemblent à tout sauf à des gâteaux. Sac à main, gobelets, chaussures, tout y passe! Le tout arrosé de colorants et autres pâtes à sucre.

De quoi inspirer les plus téméraires ou de les envoyer directement chez le dentiste.

Mais bon appétit bien sûr ...

