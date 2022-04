Comment accompagner son chien ou son chat qui vieillit?

Les signes de l’âge

Tout comme chez l’humain, l’arthrose touche les chiens âgés. Ceux-ci peuvent donc montrer des signes de douleurs ostéo-articulaires. "Le chien va être raide de l’arrière-train, ne plus courir, avoir du mal à s’asseoir, à se lever… Un chien mâle qui urinait en levant la patte va commencer à uriner comme une femelle."

Si certains signes de vieillesse chez nos toutous sont évidents, d’autres le sont parfois moins.

"Un chien peut devenir aveugle sans que son maître ne s’en rende compte. Car s’il perd la vue, il va développer d’autres sens pour se déplacer dans son environnement. Il ne va donc pas pour autant trébucher dans la maison." Votre chien ne répond plus à vos appels? Avec l’âge, les toutous deviennent aussi sourds.

Votre chien commence à tourner en rond à la maison? Il aboie sur des gens sur qui il n’avait pas l’habitude d’aboyer? Il commence à faire ses besoins à l’intérieur? La sénilité touche aussi les toutous.

Que faire pour l’aider?

Pour aider votre compagnon, plusieurs solutions médicamenteuses existent, comme des injections de Librela, qui permettent de soulager les douleurs articulaires et d’améliorer le quotidien de votre animal, note la spécialiste. Le tout, sans les effets négatifs sur les reins, par exemple, des anti-inflammatoires. Des séances de laser et de physiothérapie peuvent aussi être bénéfiques.

Votre chien perd la tête? "Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour contrer la sénilité. Mais on a déjà eu quelques beaux résultats avec du cannabis sur des petits chiens."

Aménagez-lui un endroit à l’abri des sources d’agitation. Offrez-lui un coussin confortable duquel il aura plus facile à se relever. Si votre chien commence à traîner la patte en promenade, a du mal à récupérer, diminuez la durée des balades. " Il ne faut pas arrêter les promenades, car il faut mobiliser l’animal. Mais au lieu de faire une grosse promenade par jour, mieux vaut en faire deux ou trois plus petites."

Chez les chats

Les signes de vieillesse chez le chat sont moins perceptibles. ©Alexandr – stock.adobe.com

Les signes de l’âge sont moins évidents à détecter que chez les chiens. À vous d’ouvrir l’œil.

"Un chat qui a de l’arthrose ne va jamais se plaindre de douleurs articulaires, mais il va se ménager. Il évitera de faire des exercices, ne sautera plus trop dans le divan, n’ira plus dans son arbre à chat, ne fera plus ses griffes, ne montera plus les escaliers…" , constate Julie Verdenet.

"Les signes sont plus frustes chez les chats que chez les chiens. Car ils ont des douleurs qu’ils ne montrent pas. C’est généralement en discutant avec les maîtres qu’ils se rendent alors compte de ces signes de vieillesse."

Votre chat sort les griffes plus rapidement qu’avant? Vous lui avez peut-être fait mal en le caressant, sans le savoir, ou l’avez tout simplement surpris car il ne vous avait pas entendu venir. C’est que les chats âgés souffrent aussi de surdité et cécité.

"Mais comme on les appelle généralement moins que les chiens, on n’en prend pas tout de suite conscience" , note la spécialiste. Avec l’âge, votre chat voudra peut-être aussi rester plus souvent au calme à l’intérieur.

Les signes de sénilité

Enfin, la sénilité touche aussi les matous. Leur comportement risque donc de changer vers la fin de sa vie. "Ils vont miauler sans raison, sembler perdus dans la maison, ne plus être propres, ne plus faire leur toilette… Ce sont des signes de désorientation et de vieillesse."