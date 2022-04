«Vu à la télé» ou la magie du Serengeti: que regarder ce week-end à la télé?

Bordant la frontière kényane de la Tanzanie, le ­Serengeti est un peu le Disneyland de la faune africaine. Les innombrables espèces d’animaux sont autant d’attractions qu’Arte nous emmène observer dans cette série en trois épisodes au cœur du parc. Un safari époustouflant où l’on est immergé au sein du règne animal et de ses codes. Rythmé à la manière d’une fiction comme c’est désormais la norme dans le genre, on suit par le biais de l’anthropomorphisme la vie de la savane. Entre ­moments tendres et scènes sauvages qui font le jeu de la survie sur ses plaines.

2. Samedi 9 – Poulets grillés(La Une, 20h55)

Une équipe de bras cassés? Pas tant que ça. ©© Nicolas ROBIN – FTV – SCARLET

Plusieurs fois primé en 2015, le roman Poulets grillés avait déjà suscité l’attention, sous la ­plume de Sophie Hénaff.

Sept ans plus tard, c’est donc son adaptation en fiction qui est diffusée en primeur francophone par la RTBF, avant d’être relayée par France 3.

L’histoire évoque celle de la commandante Anne ­Capestan (Barbara Cabrita, récemment vue dans la série Sam sur TF1) qui, après avoir commis une bavure, est nommée à la tête de la 4 brigade.

Une section policière lyonnaise pour le moins particu­lière, car composée d’alcooliques, de ­dépressifs et d’inadaptés, et dont la ­hiérarchie peine à se ­débarrasser. Cette équipe va pourtant se retrouver en position de devoir régler l’enquête de France la plus médiatisée du moment, mêlant une série de vols avec violence à un ­spécialiste du déguisement.

On retrouve une série de personnages hauts en couleur. Autour d’une héroïne centrale impliquée et en quête de ­rachat, on y croise ainsi Eva, écrivaine à ses ­heures perdues, Lebreton, ancien ­commandant banni, Max, jeune geek frileux adapte du web clandestin, et une surnommée “La Poisse” qui, façon ­Pierre Richard, porte malheur à tout le monde. Un récit qui, on l’aura compris, se teinte de légèreté – il en faut, parfois… – et où, au final, la résolution de l’enquête passe en second plan.

Mis en scène par Pascal Lahmani ( Candice Renoir ), ce pilote, en cas de succès d’audience, pourrait donner naissance à une série.

”On croise les doigts!” , confiait d’ailleurs il y a peu Cabrita à la plate­forme Filledepaname.com. Deux autres ouvrages, publiés en 2016 et 2019, sont en tout cas prêts, et pas moins de six ­scénaristes sont déjà dans les starting-blocks.

3. Dimanche 10– Broken city, avec Mark Wahlberg et Russel Crowe(Club RTL, 22h)

Mark Wahlberg est plongé dans le grand banditisme. ©-

À la manière d’un polar carré à l’ancienne, ce thriller agence avec efficacité une enquête à ­tiroirs doublée d’une plongée serrée dans le grand gangstérisme sur fond de manipulation politique.

Bien sûr, on est très loin du vertigineux Chinatown de Polanski sur le même thème (un détective diligenté pour enquêter sur une femme déniche un os politique), mais le duo Wahlberg/Crowe assure et compense une mise en scène sans personnalité.

La bande-annonce de «Broken city»

4. Dimanche 10Vu à la télé, nouvelle saison (RTLTVI, 19h50)

Regarder les gens qui regardent la télé. Le concept fonctionne depuis plusieurs années déjà. ©-

Vu à la télé revient pour une nouvelle saison. Débarqué sur RTL-TVI en 2014, le concept né au Royaume-Uni garde ses adeptes en Belgique puisqu’on estime l’audience à 450.000 téléspectateurs.

Pour les non-initiés, petit rappel. On y suit des couples, des amis, des familles… dans leur canapé qui regardent et commentent un programme télé. Avec, en filigrane, les moments forts de l’actualité.

Que l’on aime rigoler ou s’émouvoir devant les réactions parfois incongrues des participants ou que l’on y voie un programme voyeuriste, Vu à la télé a le mérite de poser la question de la fin de la… télé.

Elle qu’on disait bientôt avalée par Internet et le streaming fait encore de la résistance grâce à ce genre de concept.