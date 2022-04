À Pâques, on chasse les bières

Pas moins de 80 adultes se sont inscrits à son premier événement du genre, contre 30 enfants pour la chasse aux œufs qui a lieu en parallèle. "En moins d’une semaine, c’était sold out."

Cette chasse houblonnée, il y pensait depuis un moment. "Mais ces deux dernières années, avec le Covid, nous étions fermés en cette période. Et puisque c’est un jour réservé à la famille, on voulait organiser un événement qui plaise aux petits comme aux grands."

Il faudra courir

Concrètement, plusieurs zones seront délimitées dans les champs autour de la brasserie et sur la terrasse, pour les enfants et les adultes. Pas question de faire attendre les enfants, ceux-ci seront les premiers à aller récolter leurs friandises.

Pour les grands enfants de plus de 18 ans, le top départ est donné à 12h, en deux groupes. Ce sont les plus rapides qui en récolteront le plus. "Même si tout le monde aura quelques bières" , promet le brasseur.

Un ticket d’or

Petite surprise: un ticket d’or sera caché dans l’une des bouteilles apportées par les cloches de Pâques, avec un beau cadeau à la clef, annonce le brasseur.

Les participants pourront déguster leur butin à la fin de la chasse dans l’aire de pique-nique.

Si la première bière a été brassée en 2006, aujourd’hui ce ne sont pas moins de six bières artisanales qui sont proposées à la vente. Mais pour cette chasse particulière, c’est la Lager qui sera mise en jeu, soit la moins forte de la gamme avec une teneur en alcool de 5%. Car évidemment, les participants pourront déguster leur butin à la fin de la chasse dans l’aire de pique-nique.

"Il ne faudrait pas qu’ils boivent trop d’alcool non plus, et avec des triples, ça peut aller vite (rires) ." Cette chasse aux bières reste avant tout un événement familial, rappelle-t-il. Un barbecue (sans inscription) est aussi organisé.

Et si vous ne vous êtes pas inscrits à temps, rien ne vous empêche d’organiser une chasse aux bières dans votre jardin. Parfait pour surprendre vos amis et votre famille.