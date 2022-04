Marie et Simon dînent ce soir à Saint-Georges-sur-Meuse, au restaurant de Sylvia et Philippe Fauchet qui est posté dans la campagne, un peu perdu au milieu des champs, mais à un petit quart d’heure seulement de Liège. La vieille ferme de briques a été acquise en 1996. Au fil des années, elle a été rénovée, agrandie, embellie pour se mettre en parfait accord avec la cuisine du chef, étoilée par Michelin et cotée 16,5/20 par Gault&Millau.

On entre avec l’impression d’arriver chez des amis aux goûts raffinés. Marie est sous le charme de ce lieu chaleureux et d’un chic paisible, qui se présente dans un aménagement contemporain sur un vieux pavement d’époque, sur une palette noire et or. Appliqués en haut des murs, des panneaux végétaux apportent une touche de verdure. Ici, des luminaires de type industriel. Là, un majestueux lustre en acier Corten, œuvre d’un beau-père soudeur et artiste.

Avec du ris de veau et des morilles

Philippe Fauchet est originaire d’Esneux. Des cheveux blancs artistiquement décoiffés lui font une tête romantique. Il aime les poivres rares, de Madagascar ou de Tasmanie. Il achète son pain au levain dans le village, à la boulangerie ouverte par les frères et sœur Cester. Artisan créatif, il signe des assiettes tout en finesse et en élégance, en s’appuyant sur les meilleurs produits. Son grand menu célèbre le homard bleu breton, la Saint-Jacques de Dieppe, le turbot sauvage accompagné d’asperges et parfumé au vin jaune. Il culmine avec une poularde de la Cour d’Armoise, un élevage de races anciennes situé dans la Sarthe, près du Mans, et qui fait l’unanimité chez les grands chefs français. Cette volaille de haut vol est servie avec du ris de veau et des morilles.

Opus One et épiscopale

Sylvia et Philippe Fauchet affichent une carte des vins exceptionnelle d’un millier de références, patiemment construite à partir de leurs goûts personnels. Elle se lit comme une sainte litanie: tous les Chambertin, les grands crus de prestige de la Romanée-Conti, les saint-émilions, château-neuf-du-pape et barolo… Et les inévitables Trévallon et Grange des Pères, bien sûr, mais aussi des étiquettes qu’on verra beaucoup moins souvent comme l’Opus One californien, du niveau des meilleurs bordeaux, ou, pour l’effet autant que pour la qualité, ce double magnum de Vega Sicilia-Ribera del Duero.

Pour chaque plat, la maison suggère aux connaisseurs un grand vin au verre, les prix étant en conséquence, à partir de 12 € et jusqu’à trois fois plus. Marie et Simon ont ainsi pu boire un chablis premier cru Fourchaume avec le turbot et un pessac-léognan Carbonnieux avec les Saint-Jacques. Ils ont fini la soirée avec cette liqueur dite épiscopale, savant mélange de Chartreuses jaune et verte.

Philippe Fauchet Rue Warfée 62, Saint-Georges-sur-Meuse. Lunch à 65 €. Menus à 95 et 135 €. Fermé dimanche, lundi et mardi. 0478 21 82 98