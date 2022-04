Le tantra pour cheminer vers soi

"Le massage tantrique invite à renouer avec soi-même, à retrouver la conscience de soi à travers une expérience d’ordre spirituel englobant la dimension corporelle",écrit le thérapeute bruxellois Didier de Buisseret sur son site internet.

Contrairement à la religion ou à d’autres philosophies de vie, le tantra considère que le corps est spirituel et qu’il en va de même de l’énergie la plus vitale qui circule en nous, à savoir l’énergie sexuelle.

"La sexualité n’est donc pas le pôle opposé de la spiritualité, elle est sacrée en elle-même puisque faisant partie de nous. Si le bouddhisme est plutôt une voie de renoncement, le tantrisme, lui, ne rejette pas le monde, mais l’accepte pleinement et le divinise, tout en invitant l’être humain à s’y réaliser. On considère que viser une paix et une harmonie intérieures sans prendre en compte le corps ou la sexualité, c’est un peu se moquer du monde."

Nier ou réprimer ses pulsions sexuelles reviendrait même à se couper de la vie.

Massage spirituel ou dérive prostitutionnelle?

©alipko – stock.adobe.com

S’il n’a pas toujours le courage de répondre aux mauvaises langues, Didier de Buisseret assume tout à fait son métier. Il en parle volontiers, mais seulement lorsqu’il sent que l’écoute en face est sincèrement bienveillante. Car le massage tantrique est victime de préjugés et attire les blagues graveleuses."Les gens en ont une vision tronquée. Ils ne font pas la différence avec un massage érotique alors que dans ce dernier cas, il y a bel et bien une intention et qui est “je viens pour recevoir une excitation sexuelle se terminant par une jouissance”.Alors, il peut n’y avoir aucun aspect spirituel. Beaucoup de massages dits tantriques qu’on trouve sur le net et dans des centres sont en fait des massages érotiques ou de la prostitution déguisée. Le vernis spirituel est très léger, ce n’est qu’un prétexte."

Avant de s’installer sur le futon, Didier de Buisseret précise qu’il n’y aura pas de relation personnelle."Je ne crée pas l’ambiguïté d’un lien privilégié avec la personne massée. Il n’y a pas de bisou ou de mot doux. Je mets ma casquette de masseur thérapeute, j’essaie qu’on se rencontre sur un plan transpersonnel. C’est une invitation à se connecter à plus grand que nous. Si de l’amour est présent, ce n’est pas “de moi à toi”, mais de l’amour universel, non attaché à une personne. Je lui demande si elle a une limite personnelle et si elle est à l’aise avec la nudité. C’est une manière de la pousser à faire respecter ses limites."