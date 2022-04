Musicothérapie: quand la musique nous fait du bien

Alain Collinet, musicothérapeute qui s’est initié à cette forme de thérapie il y a 35 ans déjà, complète:"On parle aussi de psychothérapie par médiation, d’une ouverture à de nouveaux canaux non verbaux, d’une manière de rendre conscient l’inconscient, d’une pratique de soin, de relation humaine, de soutien, de rééducation."Dans tous les cas, la musique est au cœur du processus et se transforme en un outil d’accompagnement pour des personnes en souffrance, que ce soit sur le plan physique ou psychologique.

Des possibilités infinies

Et c’est là toute la richesse de la musicothérapie, elle recouvre un très large spectre de bénéfices.

Dans le domaine médical, elle peut être utilisée auprès de patients souffrant d’Alzheimer en travaillant directement sur leur mémoire en ravivant les souvenirs, sur la maladie de Parkinson aussi, permettant par le rythme, d’améliorer la marche des patients qui en sont atteints. Ou encore pour la régulation de l’humeur de patients présentant des troubles bipolaires ou schizophrènes.

Au niveau psychopédagogique, elle peut accompagner les enfants et adolescents hyperactifs ou rencontrant des difficultés scolaires.

Elle est également bénéfique sur les patients souffrant de handicap mental ou d’autisme et qui ont des difficultés à communiquer par la voie verbale."On l’utilise aussi comme antidouleur en créant un état d’hypnosédation."

Dans le domaine psychothérapeutique, la musicothérapie aidera à la gestion des émotions et/ou à leur libération, à l’affirmation de soi, à calmer les angoisses et l’anxiété. Au niveau psychopédagogique, elle peut accompagner les enfants et adolescents hyperactifs ou rencontrant des difficultés scolaires."Notamment toutes les formes de dys, on peut rééduquer par la musicothérapie, principalement grâce à des exercices actifs."

Nathalie jamaer: www.liegemusicotherapie.beAlain Collinet: www.musicotherapeute.be

À qui s’adresse-t-elle?

La grande majorité des gens sont sensibles à la musique. ©rawpixel.com – stock.adobe.com

De par la diversité des champs d’application de la musicothérapie, il n’y a pas un profil type de patient qui se dégage.

Bien sûr, ce type de thérapie s’adressera davantage aux personnes qui ont une certaine sensibilité à la musique. Toutefois, il est à noter que seuls 5% des gens ne sont pas réceptifs à la musique et n’éprouvent aucun plaisir à son écoute. C’est ce qu’on appelle l’anhédonie musicale.

Pour Nathalie Jamaer, musicothérapeute également, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire que la musicothérapie soit pratiquée par un professionnel qui est à la fois musicien et thérapeute.

"Il faut une grande polyvalence pour pouvoir s’adapter à tout type de patient et à son identité sonore et musicale, pour être capable de répondre à ses besoins. Car la musique va servir à établir un canal de communication: elle agit comme un médiateur. Si l’on est face à un patient atteint d’autisme qui a l’oreille absolue, par exemple, il faut pouvoir maîtriser la musique."