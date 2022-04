«Diana Boss» est une série qui sort de l’ordinaire. ©Jean-Philippe BALTEL/LA BELLE

Avocate stagiaire en journée, Malika (Moon’a) est artiste rappeuse la nuit.

À 23 ans, cette jeune femme aussi ­engagée que passionnée cherche à se faire une place, ­entre le barreau où elle a encore tout à prouver et un milieu ­largement dominé par des hommes.

Créée par la youtubeuse française Marion Séclin, cette mini-série dans l’air du temps marque surtout par la personnalité de sa comédienne, qui porte ces épisodes (de 26 mi­nutes) en dénonçant, avec subtilité, misogynie et racisme.

En rendant au passage hommage à la langue française, qui domine les deux univers distincts traités dans cette fiction remarquée l’an dernier à Canneseries.

2. Mardi 5 – Les années choc (La Trois, 22h15)

Karen et Richard Carpenters sont aujourd’hui reconnus à leur juste valeur. ©Photo News

Les images piquent aux yeux. Normal, elles sont encombrées de looks qui, vus d’aujourd’hui, ressemblent à des oripeaux pour soirées disco ou réveillons déguisés de la Saint-Sylvestre.

À leur décharge, les ­Carpenters, Abba et les Bee Gees sont des produits du showbiz des années 70 – ce qui signifie beaucoup en termes d’images…

Le film de Nicolas Maupied et Fabien Bouillaud a le mérite de remettre les choses à leur place – les Carpenters, Abba et les Bee Gees valent beaucoup plus que leur dressing dont l’hystérie aurait tendance à faire oublier leur génie musical.

On n’a pas attendu de voir ce documentaire en deux parties ( Les années choc etLes années chic) pour se positionner sur la qualité de la musique de ces artistes qui, des années durant et malgré des scores de ventes faramineux, ont été méprisés par la frange la plus snob (et la plus malentendante) de la critique.

Après un long passage au purgatoire, ces groupes ont vu leur répertoire réévalué et s’offrent enfin une reconnaissance intellectuelle permettant à ce genre de film d’exister.

Les concepteurs savent qu’il n’est plus question d’évoquer le mauvais goût, le kitsch ou le ridicule pour aborder la science vocale de Karen Carpenter (sans doute l’une des chanteuses les plus redoutablement justes de l’histoire de la pop), la complexité des arrangements de Björn Ulvaeus et Benny Andersson sur les tubes d’Abba (mesures étalons désormais citées en exemple par l’aristocratie du rock), le sens des harmonies des frères Gibbs (prouesse difficilement attaquable).

Pour légitimer leur analyse, Maupied et Bouillaud convoquent des personnalités – journalistes et musiciens – dont la réputation ne laisse planer aucun doute sur la sincérité du propos. Entre passé et présent, ce qui fut fait et ce qui restera à jamais – Michka Assayas, Dominique Blanc-Francard, Jarvis Cocker, Neil Hannon, Patrick Eudeline, Chilly Gonzales rendent enfin à Abba, aux Carpenters et aux Bee Gees ce qui leur appartient: l’art d’être des surdoués.

3. Mercredi 6– Il était une fois Marseille(France3, 21h10)

Clara Luciani prête sa voix à ce documentaire sur Marseille. ©© Nilaya Productions

"J e suis née il y a près de trois mille ans, bien avant que la France ne ­devienne la France. Je suis l’un des plus beaux ports qui borde les eaux de la Méditerranée, une ville monde où viennent se réfugier tous les peuples de la terre. Je suis une cité rebelle, fière de ma singularité. Ici, on dit même qu’on craint dégun, dans ma langue si particulière!"

Tels sont les premiers mots de Clara ­Luciani, dans une introduction qui ­donne à la fois le ton et le fond de ce portrait urbain qui s’aventure dans le passé de l’agitée cité phocéenne. La chanteuse, qui a passé sa jeunesse en bordure des quartiers nord de la ville, nous accom­pagne à travers 2.600 ans d’histoire, ­peuchère.

Elle se souvient du temps où on l’appelait Massalia la grecque ou ­Marsiho la provençale. Elle parle de cette noirceur qui continue, encore aujourd’hui, à lui coller à la peau“en raison de la violence des hommes”.Elle évoque le ­football, bien sûr: quand on a à la fois ­Zinédine Zidane et Éric Cantona qui ont foulé ses terrains et ses rues, on n’en est pas peu fier.

Elle écoute aussi les ­Marseillais parler eux-mêmes de leur trésor, de leur quotidien, de leur âme. Bien sûr, ici ou là, il y a des couplets plus ­douloureux, puisque la ville eut notamment le cœur brisé durant l’occupation nazie, quand la majorité de ses quartiers populaires furent détruits.

Mais Clara Luciani, se glissant dans sa peau, l’affirme avec poigne: "Personne n’a ­jamais ­réussi à m’enchaîner."Et la chanson de continuer son chemin à travers les ­périodes glorieuses de la belle du Sud, cette héroïne rebelle que Louis XIV ­dessina avec joie – c’est à lui que l’on doit son organisation spatiale actuelle – et où Napoléon III fit édifier la plupart de ses monuments emblématiques.

Bienvenue parmi les refrains entêtants d’une ville aux lumières intemporelles. Bienvenue dans une chanson qui raconte un tas d’histoires de fadas.

4. Jeudi 7 – Ça se passe comme ça chez McDonald’s?(France 2, 21h05)

McDonald’s est une multinationale aux contours pas toujours très nets. ©© Premieres Lignes – FTV

McDonald’s, c’est d’abord des chiffres fous comme seul le capitalisme est capable d’en offrir.

En France, la ­marque au grand M jaune compose plus de deux millions de repas chaque jour dans les 1.400 restos présents sur le territoire. Pour 5 milliards d’euros de ventes. Rien que ça.

Autant d’argent, au sein d’une multinationale aussi puissante, ça cache évidemment pas mal de choses en arrière-cuisine.

Un travail à la chaîne à la sauce XXIe siècle, des salariés pressés comme un pot de ketchup ­vide, des franchisés arnaqués…

McDo est la nouvelle ­cible d’Élise Lucet et son équipe, et comme d’habitude, elles ne laisseront rien passer.

5. Vendredi 8– Twilight, chapitre 1: Fascination(AB3, 20h15)

Kristen Stewart a parcouru du chemin depuis la sortie de la saga «Twilight». ©Photo News

La sagaTwilight a fait mouche auprès des ados, qui ont pleinement adhéré à ceRoméo et Julietted’un genre particulier.

Pourtant, freinée sans doute par les promesses d’une suite attendue, Catherine Hardwicke a réalisé un film en demi-teinte, n’évitant pas les longueurs ni des séquences d’une parfaite mièvrerie.

Les héritiers de Dracula (Kristen Stewart et Robert Pattinson qui ont tous deux fait leur route depuis), eux, montrent peu leurs crocs, le récit s’intéressant davantage à l’adolescence et ses bouleversements qu’à une histoire de méchants vampires.

