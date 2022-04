Pour couronner de succès ces efforts, rien n’empêche de donner un petit coup de pouce, ciblé et personnalisé, à l’aide de machines sophistiquées.

Si elles vous font parfois miroiter des résultats rapides et du plus bel effet, les esthéticiennes sont bien souvent les premières à vous rappeler qu’il s’agit d’un tout et d’un travail d’équipe, comme le souligne Aurore, socioesthéticienne et kérato-thérapeute, formatrice pour New Esthetic, à Bruxelles.

"Les clients veulent surtout des techniques non invasives et qui leur permettent de potentialiser les atouts qu’ils ont déjà naturellement et qui, au fil du temps, ont tendance à s’estomper, explique l’esthéticienne. Nous ne sommes plus sur des techniques où on veut des fils tenseurs, par exemple. La volonté première est de rester naturel."

Photos avant/après

Rester naturel, cela se conçoit ici avec des technologies dernier cri. Qu’il s’agisse d’anti-âge, d’épilation permanente ou de soins de la silhouette.

Pour ces derniers, point de chirurgie, mais bien une combinaison de techniques, telles que la cryolipolyse, la lipocavitation, la radiofréquence, le lipolaser ou encore le Hifu (lire ci-contre). L’approche de New Esthetic consiste à proposer un parcours de soins à la carte, combinant les effets synergiques de plusieurs technologies.

Le diagnostic passe par la prise de quelques cruels clichés, indispensables pour voir l’évolution du «chantier» et son aboutissement, preuves à l’appui.

"Tout commence par un diagnostic gratuit et un devis. Lors de la première visite, on se base sur ce que veut le client: du court terme ou du long terme, un effet immédiat ou pas nécessairement. Il faut aussi, bien sûr, tenir compte du timing et du budget."L’un comme l’autre requièrent un certain investissement.

Le diagnostic passe par la prise de quelques cruels clichés, indispensables pour voir l’évolution du "chantier" et son aboutissement, preuves à l’appui. Car il n’est pas toujours aisé de juger de l’avant/après quand on observe l’évolution de son corps jour après jour. Les observations serviront de base pour établir le programme: une séance de cryolipolyse pour éliminer les rondeurs disgracieuses.

Pas nécessairement des plus agréables comme sensation."La cryolipolyse est un traitement par le froid qui a pour but de traiter les amas graisseux localisés.Pendant près d’une heure, on va diminuer la température des adipocytes entre -5 et moins -10 °C. À ce moment-là se produit le phénomène d’apoptose (mort programmée des cellules adipocytaires). Ce processus prend environ 90 jours pour pouvoir les éliminer correctement via le système lymphatique. C’est pourquoi il est important de ne pas consommer trop de sucre pendant ce temps et boire beaucoup d’eau."

En une séance de cryolipolyse, on peut espérer éliminer 25 à 40% des amas graisseux. Si nécessaire, une seconde séance deux mois après la première peut être envisagée. On essaie aussi souvent de combiner la cryo avec de la pressothérapie."Parce que la plupart du temps, et plus encore ces derniers mois avec le télétravail, on a tendance à être davantage assis. De ce fait, on freine le système lymphatique. La pressothérapie permet de stimuler quelque peu le système lymphatique et provoquer une meilleure élimination des déchets. On sent que tout le circuit se rebooste naturellement."

L’EMS

©-

Les séances d’EMS (stimulation musculaire électromagnétique), envisagées pour redessiner les jambes, remonter les fesses ou muscler les abdos, ont pour but de"faire en sorte que le muscle reprenne le dessus sur la graisse", illustre Aurore.

L’EMS New Shape proposée chez New Esthetic utilise une énergie électromagnétique de haute intensité pour stimuler les muscles en profondeur et brûler les graisses, en générant une multitude de contractions musculaires très denses (contractions supra-maximales) et totalement incontrôlables. Jusqu’à 20000 contractions en 30 minutes, paraît-il.

Sensation bizarre – de picotements et de courant électrique parcourant les membres traités – à laquelle on finit par s’habituer.

"C’est une technique extraordinaire pour deux types de chose,enchaîne la praticienne.Soit pour les personnes qui n’ont pas beaucoup de densité musculaire et qui souhaitent stimuler leurs muscles en faisant du sport avec l’aide supplémentaire de cette technique. Soit pour redessiner la silhouette. Si une certaine masse musculaire est déjà présente, l’EMS va permettre de continuer à stimuler le muscle. Il faut ici encore insister sur l’importance de mener en parallèle de ce traitement une pratique sportive régulière."

La radiofréquence contre la cellulite

©Andrey Popov – stock.adobe.com

Basée sur un échauffement de la peau par l’émission de petits courants électromagnétiques à très haute fréquence, la radiofréquence se fait en général une fois par semaine. Dans cet institut, on conseille une cure de huit séances. Puis, une fois par mois, ensuite une séance d’entretien tous les trois mois.

"Ce sont des ondes électromagnétiques qui permettent de réduire l’aspect de la cellulite et améliorer la fermeté des tissus, précise Aurore. Il y a plusieurs pôles sur une radiofréquence. Cela va émettre une chaleur à l’intérieur des tissus. En fonction de la chaleur choisie, on aura une action différente. Si on choisit une température plus élevée, on aura une action ciblée au niveau de la cellulite. On va donc éliminer les adipocytes et l’aspect peau d’orange. Si on opte pour une température un peu plus basse, on va faire un maillage. Ce qui signifie que l’on va restimuler les fibroblastes, c’est-à-dire la synthèse de collagène et d’élastine, pour pouvoir redonner un effet tenseur au niveau des tissus. C’est donc bien complémentaire, par exemple, avec de la cryolipolyse, qui est l’étape première dans la mesure où elle consiste à enlever les amas graisseux localisés."

Mais voilà qu’une fois le programme arrivé à son terme, on vous annonce tout de go que"nous sommes à mi-chemin. Maintenant, c’est sur la continuité et la longueur qu’il faut tenir. Car le plus compliqué est de maintenir les résultats d’ores et déjà obtenus et les potentialiser sur le long terme". Rien n’est acquis.